Firenze, scritta transomofoba contro il tabaccaio e consigliere

Andrea Ciulli ha 45 anni, è residente a Campi Bisenzio, un paese dell’hinterland fiorentino, è consigliere del Quartiere 5 del Pd, ha una tabaccheria e un compagno da 21 anni.

Ieri mattina, attorno alle 7, Andrea ha trovato una scritta transomofoba accanto alla porta d’ingresso del suo negozio: “Testa pelata sei stato fotografato con un trans“. Come se fosse reato uscire, frequentare persone transessuali. Ma Ciulli non ha cancellato quella scritta. Anzi. L’ha fotografata, condivisa sui social e ci ha riso su con un laconico “Banksy me spiccia casa!”.

Lentamente, ma con un moto ormai divenuto inarrestabile, la “street art” è sempre più apprezzata e diffusa anche nella nostra città. Sono impegnato da anni personalmente affinché questa espressione artistica, da molti ancora definita come un fenomeno, un movimento, una moda, venga finalmente riconosciuta come non minore a nessun’ altra.

E imbattersi, in una ancora non torrida mattina di luglio, quando i colori sono tenui e i rumori “sottovoce”, nella concretizzazione del tuo impegno, della tua visione, del tuo mood, così, all’improvviso, sul muro del tuo esercizio commerciale, non può fare altro che riempire il “QUORE”.

Che dire… solo grazie!

Solidarietà da parte di tutta la politica fiorentina per Andrea, che ha spazzato via l’idiozia altrui con un sorriso.