Gay e diverso sinonimi: bufera sul dizionario di Repubblica

Andando sul dizionario dei sinonimi e contrari de La Repubblica, inserendo il termine gay, possiamo notare che come sinonimi compaiono i termini omosessuale e omosex. Ma anche invertito, sodomita, diverso, pederasta (oltre all’offensivo finocchio).

Sapere che nel 2021, diverso “significhi” ancora omosessuale, lascia un po’ di amaro in bocca.

La segnalazione è arrivata dall’influencer Stefano Guerrera (su invito di un suo follower), che da Instagram ha mostrato diverse stories in cui cercava i sinonimi del termine “gay”, individuando nell’elenco anche “diverso”. Ma non solo: anche la controprova lascia senza parole. Inserendo cioè il termine “diverso”, ecco che tra i vari sinonimi compaiono “omosessuale” e “gay”.

Solo fino a pochi anni fa, anche Wikipedia non era da meno. Tra i sinonimi di pervertito, potevamo trovare anche omosessuale. Ne parlammo circa 3 anni fa: Wikipedia e il termine pervertito.

La risposta di Repubblica su gay e diverso

Dopo la denuncia di molti utenti riguardo il dizionario di Hoepli editore, La Repubblica ha voluto rispondere, mettendo fine alla questione.

In due stories di Instagram, ha risposto:

L’utilizzo della parola diverso come eufemismo per omosessuale riportato nel dizionario Hoepli che ospitiamo nel nostro sito è, come spiega la stessa casa editrice, un’accezione che non sa quasi più nessuno, dunque desueta. È comunque riportata proprio per spiegare il termine a chi lo legge in un testo che vi faccia riferimento. Ringraziamo i lettori per aver aperto il dibattito e ci impegniamo a portare avanti, con loro e con l’editore, un dialogo sul linguaggio che spinga a superare i pregiudizi.

Mentre per Wikipedia l’errore è stato segnalato e prontamente corretto, attendiamo per vedere come agirà La Repubblica e il dizionario di Hoepli editore. Il fatto che sia stato utilizzata la parole diverso come eufemismo non ci può soddisfare, in particolare perché, come spiega lo stesso quotidiano nel suo post, si tratta di un’accezione desueta.