Omosessuale: significato, etimologia, sinonimi, traduzioni.

I più noti sono maricon, marica, in Spagnolo, faggot in inglese americano, poofter in inghilterra. Decisamente meglio sotto tutti i punti di vista la parola “gay”.

Omosessualità è una malattia?

Se stai inorridendo per il titolo di questo paragrafo rientri nella maggioranza delle persone.

Ma sappi che per una cospicua minoranza questa domanda ha ancora, incredibilmente, ragione di essere.

Infatti, ancora oggi 1 italiano su 4 considera erroneamente l’omosessualità una malattia.

E dato che magari proprio grazie a questo titolo sei arrivato qui googlando la domanda, oppure frasi come “cure per l’omosessualità“, preferiamo spiegarti noi come stanno le cose.

L’omosessualità è uscita dalla lista delle malattie mentali nel 1973 (incredibilmente tardi!), ed oggi l’OMS definisce l’omosessualità una variante naturale del comportamento umano.

Nonostante questo continua ad esistere una spinta dagli ambienti più conservatori e integralisti religiosi di tutti i tipi che promuovono terapie di conversione e fantomatiche cure per l’omosessualità, che consistono invece in violenze fisiche e psicologiche intollerabili, come puoi vedere in questo documentario.

Ed in altri paesi non va meglio: ancora oggi in molti paesi gli omosessuali vengono imprigionati, torturati e uccisi da regimi omofobi e dittatoriali.

Perciò ancora oggi l’omosessualità ha bisogno del contributo di tutti per una piena accettazione.