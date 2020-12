Essere genitori trans, paure e le gioie dopo la nascita di una figlia

Hannah Winterbourne e Jake Graf sono una coppia trans e ad aprile sono diventati genitori. Entrambi erano nati in un corpo in cui non si riconoscevano. Jake, attore e regista londinese (era nel cast di The Danish Girl), è un FtM che a 28 anni ha iniziato il percorso di transizione. Hannah è una MtF, e anch’essa pochi anni più tardi ha deciso di sottoporsi al cambio di sesso.

Prima di iniziare la transizione, Jake ha però congelato i propri ovuli, in modo da poter avere dei figli in futuro. All’epoca, Jake e Hannah ancora non si conoscevano, e mentre Jake era convinto di voler diventare padre un giorno, per Hannah non era così. Nell’intervista a Glamour ha raccontato che non avrebbe mai pensato a essere parte di una coppia trans, di una famiglia, ma soprattuto, ha parlato di quei mesi di ansia, durante la maternità surrogata, e di come abbia cambiato idea una volta avuta in braccio la sua piccola.

Hannah, ex ingegnere capitano dell’esercito britannico, ha raccontato che prima di incontrare Jake non sapeva se potesse essere amata. Trovava impossibile essere in intimità con un’altra persona. E tutto perché non aveva ancora iniziato un percorso di accettazione di sè stessa. Jake è stato quindi la sua ancora di salvezza.

Jake è stato il mio primo appuntamento in assoluto. Prima della transizione, l’idea di essere in intimità con qualcuno era un grosso problema per me. Stavo appena iniziando a essere felice e Jake mi ha aggiunta su Facebook. Quando ha detto che voleva dei bambini, ho risposto “certo, ok”. Onestamente non avrei mai pensato di essere un genitore. Sono cresciuta in un mondo in cui film tradizionali come Ace Ventura ridicolizzavano le donne trans (Ace Ventura – L’acchiappanimali – 1994, ndr). Sapevo molto presto che essere trans significa non essere amati. Quando cerchi qualcuno con cui formare una famiglia, ti poni alcune domande piuttosto fondamentali, come, ‘Mi piace questa persona, posso immaginare di averla nella mia vita a lungo termine?”

Anche Jake, prima della transizione, ha vissuto anni terribili.

È stata dura. All’età di sette anni andavo a letto la sera pregando che mi svegliassi da ragazzo. Quindi, quando ho iniziato la mia transizione all’età di 28 anni, ho sentito che stavo finalmente iniziando a vivere la mia vita.

L’arrivo della bambina

Jake voleva diventare padre, quindi ha voluto congelare i propri ovuli per in futuro avere un bambino, grazie a un donatore. Questo sogno è diventato realtà pochi anni dopo.

Hannah, che ha avuto paure e ansie per tutta la gravidanza della madre surrogata (Laura), appena ha visto la bambina ha capito che sarebbe stata pronta a essere madre:

Avevo molti problemi con il mio ruolo di madre e mi chiedevo se il mio istinto materno sarebbe stato presente. Quei problemi sono durati per tutta la gravidanza. Ricordo un momento. Erano circa le 4 del mattino e Millie dormiva sul mio petto. Mi sono resa conto che lei dipende completamente da me. È il punto focale della nostra vita.

Laura è la madre surrogata, che oggi è parte integrante della famiglia della coppia trans.

Laura è ancora parte integrante delle nostre vite. Oggi abbiamo letteralmente incartato i regali di Natale per lei. Chiunque voglia farci un regalo bello come Millie è una persona speciale.

L’attivismo di Jake e Hannah

La coppia trans è molto attiva per i diritti delle persone transgender. Si concentrano soprattutto in Turchia, dove i diritti delle persone LGBT vengono discriminate in continuazione.