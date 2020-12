Turchia, 18 studenti rischiano il carcere per aver organizzato un Pride

Diciotto studenti della Middle East Technical University (METU) saranno processati per aver organizzato un pacifico Pride ad Ankara, nel 2019. Agli studenti venne vietato di sventolare bandiere rainbow, di fare sit-in sul prato universitario e di fare qualsiasi tipo di dichiarazione in favore della comunità LGBT. Ora saranno processati per aver violato quegli obblighi. Il Pride universitario venne sgomberato dalla polizia.

Fotis Filippou di Amnesty International attaccò in questo modo quella censura: “È straziante sentire che il Pride, che avrebbe dovuto essere una celebrazione dell’amore e della solidarietà, sia stato così violentemente interrotto dalla polizia usando spray al peperoncino, proiettili di plastica e gas lacrimogeni. Amnesty International condanna l’intervento della polizia per interrompere questo Pride nel campus del METU. Le denunce di uso eccessivo della forza da parte della polizia devono essere indagate con urgenza. È un giorno cupo quando le autorità universitarie chiamano la polizia per mettere a tacere gli studenti che chiedono semplicemente i loro diritti alla dignità e all’uguaglianza. Tutti coloro che sono stati arrestati dalla polizia devono essere rilasciati immediatamente e incondizionatamente”.