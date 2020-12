George Rutler, prete omofobo pizzicato a guardare un porno gay

Gonzalez è riuscita a fuggire e ha allertato sua madre, per poi denunciare il prete. Rutler si è allontanato dai propri doveri alla St. Michael, negando però tutto.

Nego fermamente questa accusa, che ritengo incoerente e dolorosa per la mia reputazione e incoerente con il modo in cui mi sono comportato in cinquant’anni di servizio ministeriale senza alcuna accusa di comportamento scorretto.

Rutler è da sempre un sacerdote apertamente omofobo. Come presentatore della rete televisiva Eternal Word, neanche a dirlo ultra-cattolica, Rutler ha spesso criticato Papa Francesco per i suoi appelli ad abbracciare la comunità queer, attribuendo qualsiasi calamità sociale e naturale ad “abortisti e sodomiti”, per poi definire l’uguaglianza di genere “una visione omosessuale della cultura”. Non contento, Rutler ha collaborato con il suprematista bianco ed ex consigliere di Trump Steve Banon, nel 2017.