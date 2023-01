Glass Onion – Knives Out, Hugh Grant: “Sono sposato con James Bond, anche se non ho capito perché”

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Glass Onion, sequel di Knives Out, è da settimane in testa ai film Netflix più visti al mondo. Indiscusso protagonista Daniel Craig, tornato ad indossare gli eleganti abiti del detective Benoit Blanc, “ovviamente gay” a detta del suo stesso creatore, Rian Johnson.

Chiunque abbia visto Knives Out 2 sa perfettamente che l’omosessualità di Benoit Blanc viene confermata da una singola scena, in cui compare Hugh Grant, marito di Daniel Craig. Un cameo a sorpresa, per l’attore britannico, a sua volta sorpreso dalla ruolo chiamato ad interpretare.

“È vero, sono sposato con James Bond“, ha confermato Grant in un’intervista a Collider. “È solo un breve momento. Non so davvero perché volessero farlo, ma comunque, ho pensato che il primo Knives Out fosse geniale, e quindi mi sono detto ‘perché no’? Mi presento per qualche ora sul set“.

Chiamato a parlare dell’omosessualità del suo personaggio, Daniel Craig ha precisato al Sunday Times: “Il cinema dovrebbe riflettere la vita. E quella relazione gay riflette le persone che sono nella mia vita. È normale.”

Glass Onion: A Knives Out Mystery vede l’intrepido detective Benoît Blanc in una lussuosa proprietà su un’isola greca, ma come e perché ci sia arrivato è solo il primo dei tanti misteri da scoprire. Blanc incontra presto un gruppo poco omogeneo di amici giunti su invito del miliardario Miles Bron per la loro riunione annuale. Tra gli ospiti ci sono l’ex socio di Miles Andi Brand, la governatrice del Connecticut Claire Debella, l’innovativo scienziato Lionel Toussaint, la stilista ed ex modella Birdie Jay con la coscienziosa assistente Peg, l’influencer Duke Cody e la fedele fidanzata Whiskey. Come in tutti i gialli che si rispettino, ogni personaggio ha i propri segreti, bugie e motivazioni. Quando ci scappa il morto, sono tutti sospettati.

Al fianco di Craig troveremo Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline con Kate Hudson e Dave Bautista.

