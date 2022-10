Knives Out 2, il personaggio interpretato da Daniel Craig è “ovviamente” gay

2 min. di lettura

Uscito al cinema nel 2019, Knives Out ha sbancato i box office di tutto il mondo con 311,605,581 dollari portati a casa, dopo esserne costati appena 40. Rian Johnson, suo regista nonché sceneggiatore, e Daniel Craig, suo indiscusso protagonista, sono stati letteralmente ricoperti di denari da Netflix, che ha acquistato il franchise per la cifra record di 400 milioni di dollari.

Il primo sequel, Glass Onion – Knives Out, uscirà il 23 dicembre sulla piattaforma streaming, con Johnson, già regista di Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha fatto outing nei confronti del suo detective Benoît Blanc.

Nel corso del London Film Festival, dove Knives Out 2 è stato mostrato in anteprima, il regista ha ufficializzato l’omosessualità di Blanc, con un semplice “ovviamente lo è” a domanda specifica sul suo essere gay. Cosa ci sia di “ovvio”, visto anche il primo capitolo del 2019, non è stato specificato. Che un uomo elegante, che indossa foulard azzurro e camicia rosa, debba essere necessariamente omosessuale?

Chissà se all’interno della pellicola, o nell’annunciato Knives Out 3, l’orientamento sessuale di Blanc sarà diversamente esplicitato, con sottotrama amorosa che andrebbe sicuramente ad impreziosire un genere solitamente ancorato all’immagine dell’investigatore sciupafemmine che puntualmente intreccia una liaison con la sorella della vittima di turno, poi chiaramente sbugiardata assassina.

Questo 2° capitolo di Knives Out vede l’intrepido detective Benoît Blanc in una lussuosa proprietà su un’isola greca, ma come e perché ci sia arrivato è solo il primo dei tanti misteri da scoprire. Blanc incontra presto un gruppo poco omogeneo di amici giunti su invito del miliardario Miles Bron per la loro riunione annuale. Tra gli ospiti ci sono l’ex socio di Miles Andi Brand, la governatrice del Connecticut Claire Debella, l’innovativo scienziato Lionel Toussaint, la stilista ed ex modella Birdie Jay con la coscienziosa assistente Peg, l’influencer Duke Cody e la fedele fidanzata Whiskey. Come in tutti i gialli che si rispettino, ogni personaggio ha i propri segreti, bugie e motivazioni. Quando ci scappa il morto, sono tutti sospettati.

Al fianco di Craig troveremo Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline con Kate Hudson e Dave Bautista.

