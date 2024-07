House of the Dragon e il full frontal di Ewan Mitchell che ha sorpreso i fan: “Non era una protesi”

2 min. di lettura

La terza puntata della seconda stagione di House of the Dragon, prequel di Game of Thrones, si è concessa una chiacchieratissima scena in un bordello che ha terremotato i social. Re Aegon (Tom Glynn-Carney) vuole ‘iniziare’ al sesso un giovane. In primo piano vediamo anche una prostituta fare del sesso orale, che Sky Italia che ha incredibilmente pixellato il fallo dell’uomo, fino a quando Aegon non trova a letto con una donna l’altro suo fratello, Aemond, interpretato da Ewan Mitchell. Aemond è nudo, abbracciato alla sua prima prostituta, da lui mai dimenticata. Re Aegon lo deride pubblicamente, gli ride in faccia. A quel punto Aemond si alza dal letto, completamente nudo, e va via. Un full frontal inatteso per la stragrande maggioranza degli spettatori, che sui social si sono subito domandati se fosse stata utilizzata una protesi.

Intervistato da Vulture, il 27enne Ewan Mitchell ha negato l’utilizzo di qualsiasi protesi, spiegando come lo stare nudo davanti a suo fratello fosse “codificato nel DNA di Aemond“, per dimostrargli che non sarebbe mai più stato vittima di bullismo. Nella prima stagione un giovane Aemond (Leo Ashton) era stato deriso da suo fratello Aegon per essere l’unico a non avere ancora un drago. Aemond reagì cavalcando il drago vivente più grande e più antico, dando così al combattimento che gli fece perdere l’occhio sinistro.

Sia l’attore che la regista Geeta Patel si sono trovati d’accordo nel voler esplicitare la vulnerabilità e al tempo stesso la fierezza di Aemond, in quella scena.

“Scene come questa iniziano con una conversazione, su quanto tu ti senta pronto ad andare lontano. Non è stata una scelta che abbiamo preso con leggerezza, ma sconvolgere gli spettatori fa parte della personalità di Aemond”, ha sottolineato Mitchell. “La parola debolezza non fa parte del suo vocabolario. Aemond ha lo stesso tipo di codice di comportamento e questo impedisce che venga ferito come quando era bambino. Tutte quelle persone di fronte a lui non contano nulla. Si alza in piedi, mantiene il controllo. Come se dicesse: “Sono a prova di proiettile, Qualsiasi cosa tu possa dire non può toccarmi”. Fa davvero paura“.

Geeta Vasant Pate, regista dell’episodio, ha detto a Variety che Mitchell non ha voluto alcuna protesi, chiedendo di essere “completamente nudo in quel momento“. 27enne inglese, Ewan si è fatto vedere anche in Saltburn di Emerald Fennell, film impeziosito dall’incredibile finale in cui Barry Keoghan balla completamente nudo.

A seguire la tanto chiacchierata scena di House of the Dragon.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.