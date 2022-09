House of the Dragon accusato di queerbaiting, Emily Carey risponde

2 min. di lettura

Avevamo già parlato di come House of Dragon fosse più queer che mai.

Lo spin-off di Games of Thrones, tratto parzialmente dal romanzo Fuoco e Sangue di George R. R. Martin, ha fatto impazzire i social, in primis grazie a due personaggi dichiaratamente gay rivelati nell’episodio 5 (per chi non teme gli spoiler, ne ha parlato meglio qui il nostro Federico Boni). Tuttavia, non solo lodi ma anche svariate polemiche: in molti hanno contestato il rapporto tra le dame Alicent and Rhaenyra – interpretate da adulte da Emma D’arcy e Olivia Cook – con un’amicizia dalle tinte quasi saffiche mai davvero confermate, tanto da beccarsi l’accusa di queerbaiting.

Numerosi fan hanno speculato sulla sessualità dei due personaggi, pretendendo ulteriori chiarimenti dallo show, a cui la stessa Emily Carey ha cercato di rispondere: “In qualche modo abbiamo iniziato questo discorso” ha spiegato in un’intervista per Variety “Ci trovavamo nella sala prove, credo per l’episodio 4. Stavamo girando quella scena, ed io e Milly ci siamo guardate come se stessimo per baciarci. È stato davvero strano, così ne abbiamo parlato”.

Carey, apertamente queer nella vita reale, ha dichiarato di essere consapevole dell’ambiguità tra i due personaggi, ma ha sottolineato che vuole lasciare la loro sessualità aperta al giudizio del pubblico, senza confermare o smentire: “In quanto donna queer ne ero consapevole, ma non l’ho esposto consapevolmente” continua Corey “I nostri personaggi sono ragazzine di quattordici anni, non comprendono la differenza tra amore platonico o romantico. Non sanno nemmeno cosa significano queste parole, figuriamoci i loro sentimenti”.

L’attrice conferma che non c’era nessuna diretta intenzione – né da parte sua né dagli sceneggiatori – di rendere i due personaggi queer, ma non vede nulla di sbagliato nella libera interpretazione: “Non avevamo questa intenzione. Né di renderle gay, né di fare del queerbaiting, o roba del genere” continua “Solo che, se volete interpretarlo in questo modo e vederla così, fatelo. Se volete vederle come molto più che due amiche, fatelo. Se non volete, non fatelo”.

House of The Dragon è in onda su Sky Atlantic dal 22 Agosto.

