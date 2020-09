GF Vip, Iconize vs. Tommaso Zorzi: “Mi hai deluso. Mi sarei preso a pugni da solo? Accuse gravi e ridicole” – video

Se ieri sera, da noi contattato, si era detto ‘schifato’ da quanto ascoltato, tanto da non voler rispondere e annunciare querela, passata la notte Marco Ferrero, in arte Iconize, ha voluto replicare su Instagram Stories alle accuse piovute dal Grande Fratello Vip. Due concorrenti del reality, ripetendo presunte rivelazioni fatte da Soleil, amica di Iconize, hanno infatti insinuato che Marco si sarebbe preso a pugni da solo, mesi or sono, quando denunciò un’aggressione omofoba.

Il lacrime, Iconize se l’è presa soprattutto con Tommaso Zorzi, suo ex fidanzato che nei giorni scorsi l’aveva già attaccato dall’interno della Casa di Cinecittà.

Non serve dirvi quanto io sia stanco e deluso da Tommaso. Le accuse che mi ha fatto sono davvero gravi. Lui e Dayane hanno insinuato che io mi sia tirato un pugno da solo per inscenare una rissa, per avere visibilità. Solitamente un deficiente, un decerebrato, un malato di mente, potrebbe fare una cosa del genere. Io sono invece una persona capace di intendere e di volere, che ha un proprio lavoro, ho sempre fatto video di sensibilizzazione per la comunità LGBT di cui vado fiero. Sono molto deluso da Tommaso, dato che essendo gay quanto me sa quanto mi sia battuto per i diritti LGBT. Sono spiacevolmente sorpreso che non mi abbia difeso. Tutti gli insulti che mi stanno arrivando sono dati dalla stupidità, spero che le persone capiscano che questa situazione è ridicola, si tratta di cattiveria e odio nei miei confronti. Non voglio neanche giustificarmi perché non ce n’è bisogno perché è una situazione talmente ridicola, non ho voglia, mi fa stare malissimo. Non voglio far parte di questo circuito di mer*a. Fa davvero pena, non è il mio e io mi dissocio completamente. Non sono andato a fare ospitate, mi hanno più volte chiamato per andare a parlarne in tv. Io non sono andato, ho rifiutato, se davvero volevo cavalcare l’onda sarei stato in tutti i salotti italiani. Non sono andato da nessuna parte. Non permettetemi di dire che sono un morto di fama, in questo mondo ci lavoro da più di 10 anni, da prima di Tommaso, e non ho bisogno di essere l’ex di nessuno. Questa storia è al limite del ridicolo.