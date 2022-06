“Il Mondo è Nostro”, Tiziano Ferro ha completato il nuovo album: “Uno dei più complessi della mia vita”

1 min. di lettura

Sfinito, addormentato in auto, con accanto i figli nati da poco. Tiziano Ferro ha così voluto annunciare la conclusione del suo attesissimo nuovo disco, Il Mondo è nostro, in uscita l’11 novembre del 2022.

“Dopo mesi travolto da meravigliosi eventi più grandi di me, ho appena finito uno dei dischi più complessi della mia vita“, ha scritto il cantautore di Latina. “Le cose potenti arrivano senza farsi troppo annunciare. E non le fermi. Come la pioggia, come l’amore, che ti tiene sveglio e vai comunque avanti. Pronti a tornare? Intanto spero sia un’estate serena“.

Questo il messaggio social diffuso da Ferro, presto diventato virale per la gioia dei fan che attendono nuova musica dal 2019, anno di Accetto Miracoli. Quello in arrivo sarà l’ottavo album in studio di Tiziano, a 21 anni da Rosso Relativo e dopo aver venduto oltre 20 milioni di dischi nel mondo. Il primo singolo estratto potrebbe uscire tra fine estate e inizio autunno. Lo scorso febbraio Ferro è diventato padre di Margherita e Andres, avuti tramite gestazione per altri insieme a suo marito Victor Allen, sposato nel 2019.

Tiziano Ferro ha vinto 1 Grammy Award nel 2013 nella categoria “Best Pop Instrumental Album”, come autore per il disco di Chris Botti “Impressions” e ottenuto una nomination nel 2019 per il disco “Sì” di Andrea Bocelli come autore della canzone Amo Soltanto Te, composta insieme a Ed Sheeran. Inoltre ha all’attivo 2 Latin Grammy nel 2007 come autore e interprete della canzone No me lo puedo explicar nell’album di Laura Pausini “Yo Canto”, 1 nomination nel 2003 come “Best New Artist” e 2 nomination nel 2013 nelle categorie “Mejor Album” e “Best Contemporary Pop Album” per la partecipazione al disco “Papitwo” di Miguel Bosè.

