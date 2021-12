Tiziano Ferro in studio di registrazione, arriva il nuovo disco

2 minuti di lettura

Due anni dopo Accetto miracoli, Tiziano Ferro è tornato in studio di registrazione per il suo nuovo disco, in uscita tra il 2022 e il 2023 in prospettiva tour. L’annuncio è arrivato via Instagram Stories, con un gigantesco sorriso a certificare il ritorno.

Le date del nuovo tour, originariamente previsto per il 2020, poi spostato al 2021 e successivamente cancellato, includono le stesse città previste nel calendario 2020-2021, con l’eccezione della data di Cagliari che non potrà essere recuperata. L’appuntamento di Catania del 2021, invece, sarà recuperato a Messina come da calendario originale 2020. I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023.

Nel 2020 Tiziano ha pubblicato Accetto miracoli: l’esperienza degli altri, album di cover a completare l’esperienza Accetto Miracoli. Il nuovo disco sarà l’ottavo della carriera di Ferro, decollata esattamente 20 anni fa con Rosso relativo, campione di vendite trainato da XDono. Nel mezzo Tiziano ha spopolato in Sud America, diventando uno dei cantanti italiani più amati e venduti al mondo. Nel 2010 il coming out, nel 2019 le nozze con l’amatissimo Víctor Allen, con cui vive a Los Angeles.

Poche settimane fa il cantante di Latina, che ha sostenuto il DDL Zan a distanza nel corso dell’ultimo anno, ha partecipato con gioia alla prima storica edizione di Drag Race Italia in qualità di guest star.

TZN Tour 2023, le tappe

7 giugno 2023 Lignano Sabbiadoro, Stadio G. Teghil

11 giugno 2023 Torino, Stadio Olimpico

15 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 5 giugno 2020 / 15 giugno 2021)

17 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 6 giugno 2020 / 18 giugno 2021)

18 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 8 giugno 2020 / 19 giugno 2021)

21 giugno 2023 Firenze, Stadio Franchi

24 giugno 2023 Roma, Stadio Olimpico (biglietti validi: 15 luglio 2020 / 9 luglio 2021)

25 giugno 2023 Roma, Stadio Olimpico (biglietti validi: 16 luglio 2020 / 10 luglio 2021)

28 giugno 2023 Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

1° luglio 2023 Bari, Stadio San Nicola

4 luglio 2023 Messina, Stadio San Filippo (biglietti validi: 27 giugno 2020 / 3 luglio 2021)

8 luglio 2023 Ancona, Stadio Del Conero

11 luglio 2023 Modena, Stadio Braglia

14 luglio 2023 Padova, Stadio Euganeo

© Riproduzione Riservata