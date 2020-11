Donald Trump, 4 anni di dichiarazioni e decisioni omotransfobiche da presidente USA

L’Election Day è finalmente arrivato. Dopo quasi un anno di estenuante campagna elettorale, Donald Trump e Joe Biden sono arrivati allo scontro finale. Totale. Che potrebbe tranquillamente prolunguarsi chissà fino a quando, visto e considerato che a causa dell’altissimo numero di elettori che ha votato per posta il conteggio delle schede potrebbe durare giorni, e finire clamorosamente alla Corte Suprema, spostata sempre più a destra proprio dal tycoon con 3 giudici conservatori eletti in 4 anni.

Quel che è certo, e la comunità LGBT Usa ne è perfettamente a conoscenza, è che da decenni non si vedeva un presidente tanto dichiaratamente e sfacciatamente omotransfobico. Checché ne dicano figlie e moglie, convinte della vicinanza del rosso tycoon alla comunità LGBT, Trump ha lasciato il segno, pesantemente. La GLAAD ha documentato 181 attacchi alla comunità LGBTQ da parte dell’amministrazione in meno di 4 anni. Un record difficilmente battibile.

Non a caso decine e decine di celebrità hanno deciso di metterci la faccia, schierandosi apertamente per Joe Biden. Da Beyoncé a Lady Gaga, passando per Madonna, Christina Aguilera, Ariana Grande, Cher. Tutti e tutte contro Trump, che terrorizza i suoi detrattori dinanzi all’ipotesi di altri 4 anni alla Casa Bianca, dopo la vittoria choc del 2016 contro Hillary Clinton. Quattro anni in cui il tycoon ha fatto e detto di tutto contro la nostra comunità, attaccando soprattutto le persone trans, umiliate e discriminate come mai accaduto prima. Quattro anni di dichiarazioni e decisioni da ripercorrere insieme, nella speranza che proprio oggi possano definitivamente andare in archivio, grazie alla vittoria di Joe Biden e Kamala Harris.

Donald Trump, una presidenza omotransfobica

