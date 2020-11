Indonesia, due uomini vanno incontro alla fustigazione pubblica perché facevano sesso in casa loro

Due uomini di 27 e 28 anni dovranno affrontare una fustigazione pubblica, in piazza, dopo che una folla inferocita li ha sorpresi a fare sesso, mentre erano all’interno della loro abitazione.

Questa autentica follia è iniziata il 12 novembre scorso, quando il proprietario della pensione in cui vive uno degli uomini ha notato che il residente (il cui nome è stato nascosto per proteggere la sua privacy, così come quello del suo compagno) aveva frequenti ospiti nella sua stanza. Il proprietario dell’edificio ha così chiamato a raccolta gli altri uomini che vivevano nella pensione per prendere d’assalto la stanza del residente. Letteralmente. La folla ha scoperto i due uomini che facevano sesso e li ha trascinati in strada, nudi, prima di contattare la polizia.

Una volta arrivati sul posto, i poliziotti hanno arrestato i due giovani, chiamati ora ad affrontare l’accusa di aver infranto le leggi omofobe della provicina di Aceh, stato a maggioranza musulmana in cui vige la Sharia. Se giudicati colpevoli, i due uomini dovranno affrontare la fustigazione pubblica.

Safriadi, capo del dipartimento di polizia locale, ha riferito a CNN Indonesia che la polizia ha persino aperto un’indagine per scovare altri membri della comunità LGBTQ, interrogando i due uomini per conoscere nomi eventuali di altri amici e partner sessuali. “Hanno ammesso di avere rapporti omosessuali“, ha detto Safriadi alla CNN. “Questo è ciò che stiamo esplorando. Potrebbe esserci una comunità gay“.