Io, omosessuale, odiavo me stesso e sono finito in un movimento di estrema destra

Sono rimasto in balia di questo mondo per almeno 5/6 anni. Ne sono uscito perché non ce la facevo più, nel tempo e grazie allo studio avevo compreso che quelle ideologie erano infondate e terribili, che ferivano tantissime persone e che in qualche modo ferivano anche me. Mi avevano svuotato l’esistenza, relegandomi in una gabbia fatta di tristezza, colpa e odio. Innamorandomi del mio attuale ragazzo, a un certo punto, trovai il coraggio di mollare sul serio. Era però troppo tardi perché qualche mese dopo fui comunque coinvolto nella vicenda giudiziaria, conclusasi solo di recente.

Credo che questa orribile vicenda mi abbia condizionato in profondità. Mi dispiace tantissimo di aver investito energie e speso il mio nome per ideologie tanto terribili e universalmente aborrite. Mi sentivo completamente solo e abbandonato da ragazzino, non credevo possibile alcuna felicità in quanto omosessuale. Al tempo non associavo le due cose, ma con gli anni e dopo tanto lavoro fatto su me stesso ho capito che il mio disagio sessuale e affettivo mi aveva spinto a ricercare l’accettazione (e una certa dose di “potere”) all’interno di un gruppo politico che, almeno apparentemente, sembrava forte e deciso. Non volevo essere io, proprio io, la vittima di quella società che mi spaventava tanto e da cui mi sentivo, a torto o a ragione, minacciato. Credevo che i panni dell’anti-eroe portatore di scomode verità mi potessero vestire meglio. Ovviamente mi sbagliavo e ho pagato per questo. Mi chiedo ancora come sia stato possibile, per così tanto tempo, aver valutato in maniera meno grave l’essere considerato un pericoloso razzista che non un semplice ragazzo gay!

Attualmente sono fidanzato con il mio ragazzo che (senza saperlo) mi ha aiutato ad uscire fuori da quel mondo buio e infelice.

Ho anche qualche amico gay, ma ancora non riesco a vivere con completa serenità la mia condizione, né in pubblico né nell’ambiente LGBT.