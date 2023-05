Isola dei Famosi 2023, le reazioni social alla terza puntata: i tweet e i meme più divertenti

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

L’Isola dei Famosi 2023 ha preso il via da appena due settimane eppure ha già avuto modo di regalarci fortissime emozioni. Lo sanno bene i 16 naufraghi che da 15 giorni stanno affrontando i mosquito, la fame e le intemperie sulle spiagge dell’Honduras con un unico obbiettivo: portarsi a casa la vittoria del reality show più amato e seguito dagli italiani e aggiudicarsi il montepremi finale da 100 mila euro.

Tra una discussione, una nomination e una prova leader, infatti, anche in questa terza puntata dell’Isola dei Famosi abbiamo avuto modo di approfondire la personalità dei concorrenti e soprattutto di lasciarci stupire dalle emozioni forti che hanno provato in diretta tv, in una terza puntata andata eccezionalmente in onda di martedì sera su Canale 5.

In meno di tre ore, dunque, siamo passati dal racconto di vita di Cristina Scuccia al bacio romantico, dopo l’esito positivo del televoto, tra Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone, per arrivare allo sbarco su Playa Tosta di Asia Argento, sorella della naufraga Fiore Argento – divenuta la nuova icona di questa edizione del reality. Inoltre, immancabile il momento delle nomination che ha visto schierarsi i naufraghi gli uni contro gli altri.

Infine, non possiamo non menzionare Nathaly Caldonazzo che anche in questa sua nuova esperienza all’Isola dei Famosi non è riuscita a conquistare il cuore del pubblico ed è dovuta sbarcare sulla Spiaggia di Sant’Elena, ovvero l’ultima spiaggia.

Ma bando alle ciance, è arrivato il momento di gustarci il meglio del peggio dei meme e dei tweet apparsi sui social!

Isola dei Famosi 2023 terza puntata: la reazione dei social

