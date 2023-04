0:00 Ascolta l'articolo 5 min. di lettura Scuro Chiaro

Era il primo agosto 2022 quando per la prima volta vi parlavamo di Simone Antolini e della sua storia d’amore con il giornalista e volto noto del mondo televisivo Alessandro Cecchi Paone.

Nessuno avrebbe scommesso su di loro eppure, oggi, siamo ancora qui a raccontarvi dell’evoluzione del loro rapporto e di come i due innamorati siano riusciti a conquistare un posto come naufraghi all’Isola dei Famosi 2023, e per l’esattezza nella Tribù degli “Accoppiados“.

Simone e Alessandro, infatti, stanno partecipando in qualità di coppia alla nuova edizione del reality show più amato e seguito della televisione italiana, con l’obiettivo di spalancare le porte verso un futuro sempre più inclusivo nei confronti delle diverse forme d’amore, portando dunque la normalità nelle case di milioni di italiani.

Ma quando è nato il loro amore e come si è evoluto in questo primo anno di vita insieme? Scopriamolo insieme…

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: la prima fase del loro amore

La prima foto ufficiale della coppia, pubblicata dal settimanale CHI, risale alla scorsa estate e li ritrae l’uno accanto all’altro a bordo di una barca mentre si scambiano effusioni sotto la luce del sole. Nessun problema per la paparrazzata se non per Simone che ancora non aveva fatto coming out – almeno secondo quanto riportato da alcuni nostri colleghi – con la sua famiglia.

Antolini, infatti, è nato nel 1999 in provincia di Ascoli Piceno e qui ha sempre vissuto in serenità insieme ai suoi genitori e al fratello maggiore, lavorando di tanto in tanto nell’azienda agricola del padre. Nel corso della sua adolescenza, ai pilastri familiari appena citati, si è aggiunta la figura di una ragazza con la quale ha vissuto una storia d’amore molto importante (durata ben 4 anni).

Nonostante questo, però, i due hanno ben presto deciso di porre la parola fine alla loro storia d’amore e da quel momento per Simone ha preso il via un percorso di difficile accettazione della propria sessualità.

Poco dopo la fine di quella relazione con la donna, infatti, Simone ha iniziato a frequentare un amico bisessuale con il quale una sera è scattato il bacio. Un vero e proprio schock – come riportano alcuni colleghi – per il giovane marchigiano che poco dopo si è ritrovato a parlarne sui social proprio con il giornalista e volto noto dello showbiz Alessandro Cecchi Paone.

Simone, infatti, era rimasto colpito da alcuni interventi rilasciati in tv in occasione della Pandemia da Covid-19 dal sua attuale compagno e aveva iniziato a seguirlo su Instagram. Da quel momento in poi, grazie ad una serie di “like tattici” e messaggi in direct, i due hanno iniziato una lunga conversazione che ben presto si è tramutata in un appuntamento a cena a Rimini ad aprile 2022. In quell’occasione è scattato il loro primo bacio.

“Gli ho scritto su Instagram. Uscivo dalla mia prima relazione omosessuale. In precedenza, avevo avuto una fidanzata per 4 anni e avevo molti dubbi. Guardando la tv in pandemia avevo scoperto Alessandro aveva avuto una moglie. La similitudine di esperienze mi ha spinto a seguirlo sui social. Ci siamo scritti. Sono andato a conoscerlo a Rimini. Abbiamo cominciato a parlare tantissimo. Era aprile. Ho trovato in lui una persona che mi capisce, mi protegge”, aveva dichiarato Simone in un’intervista al Corriere della Sera.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: la reazione della gente al loro amore

Possiamo dunque affermare che le foto pubblicate da Chi Magazine ad agosto 2022 hanno rappresentato un vero e proprio momento di spartiacque nella vita di Simone come in quella di Cecchi Paone. I due, infatti, seppur non tendessero a nascondere il loro amore, non erano ancora usciti allo scoperto pubblicamente. Questo ha causato un enorme putiferio, soprattutto sui social, che ha arrecato parecchio dolore ad entrambi.

“Per me è stato il finimondo. Sono giovane e molto sensibile. Vicini, persone che vedo tutti i giorni, hanno scritto cose orribili, che mi hanno fatto male. Sono gli stessi che, per anni, ho servito al bancone. Oggi, in attesa di laurearmi, curo contabilità e amministrazione della ditta agricola di mio padre, conosco tutti e mi conoscono tutti: non mi aspettavo reazioni simili nella mia stessa comunità. Sono stato dipinto in un modo che non merito. Sono in regola con gli studi, ho buoni voti, non vedo l’ora di finire l’università e partecipare a dei concorsi della Pubblica Amministrazione. I commenti degli sconosciuti non mi hanno disturbato, mi hanno fatto male quelli di persone che possono essere i genitori dei miei amici, dei miei compagni di scuola, di cui potrei essere il figlio. Fino a qualche giorno fa ero amato da tutti, credo apprezzato come ragazzo grazioso e gentile, di punto in bianco mi sono trovato a fare i conti con gente passata dallo stimarmi allo schifarmi. Uno mi ha chiesto: “almeno ti paga bene?””, aveva confessato Simone a Candida Morvillo sul Corriere della Sera.

Nonostante ciò, entrambi sono stati felici della “paparazzata” e hanno sin da subito parlato apertamente in tv come sui giornali del loro amore. Un amore difficile da comprendere per molti, soprattutto per la netta differenza d’età (tra Simone e Alessandro ci sono 38 anni di differenza) che però non sembra assolutamente essere un problema per i diretti interessati.

“[Alessandro] mi fa stare bene ed è quello che importa. Sono totalmente perso di lui. Da quando è entrato nella mia vita mi sento sicuro di quello che sono, ha risvegliato in me l’interesse per arte, scienza, storia. Posso ascoltarlo per ore e questo mi ha spinto a concentrarmi il doppio sullo studio. Ha aggiunto alla mia vita la voglia di essere migliore”, ha dichiarato sempre Simone alla Morvillo.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: le ospitate in tv e l’amore a gonfie vele

Nonostante le numerose subdole insinuazioni sulla veridicità del loro amore, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono dunque arrivati a festeggiare il loro primo anniversario, proprio sull’Isola dei Famosi 2023 dove siamo sicuri vivranno un’esperienza da sogno.

Nel frattempo, in questi mesi non sono mancate dichiarazioni da parte dell’uno e dell’altro sulla volontà di volere dei figli o sulla possibilità di un loro matrimonio civile. “Sposarci? Ne stiamo parlando, mi sono già sposato una volta con una donna, con cui sono stato per dieci anni. Faremo un appello alla Meloni: Giorgia, sposaci“, aveva dichiarato Cecchi Paone ospite di Giuseppe Cruciani al programma radiofonico La Zanzara.

E sulla paternità, aveva dichiarato: “Sono contrario all’utero in affitto, usare una donna come una incubatrice non lo farei mai. Adottare un bambino con il mio compagno Simone? Lo farei subito. Immediatamente, ma purtroppo qui in Italia non si può“.

Insomma, un amore che sembra proprio avere tutti i presupposti per continuare a durare e a far sognare tutti i loro fan. Per il momento, però, non ci resta che continuare a seguirli nella loro nuova avventura all’Isola dei Famosi 2023!

