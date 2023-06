0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Dopo due mesi dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2023 questa sera, in diretta su Canale 5, abbiamo avuto modo di scoprire il nome del vincitore del reality show, che di fatto potrebbe essere l’ultimo dell’era Mediaset.

I bassi ascolti e le dinamiche pressoché assenti, infatti, sembrerebbero non aver convinto il pubblico ma neanche l’editore che secondo i rumors per la prossima stagione televisiva starebbe già pensando di sostituire la trasmissione con un’inedita versione de La Talpa, programma chiesto a gran voce dai telespettatori, che potrebbe approdare su Canale 5 a più di 15 anni dall’ultima messa in onda su Italia 1.

Ma torniamo a questa edizione dell’Isola dei Famosi 2023 che come dicevamo non ha convinto né per il cast sbarcato in Honduras né per i volti presenti in studio.

Al fianco della già rodata coppia formata da Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, che in queste ultime settimane ha tuttavia perso la verve che l’aveva contraddistinta lo scorso anno, abbiamo avuto modo di vedere un inadeguato Enrico Papi che purtroppo, al contrario delle previsioni, non ha portato alcun valore aggiunto al reality. Forse non ha letto i nostri consigli per diventare l’opinionista perfetto, come invece ha fatto la sua dirimpettaia.

Anche il cast di naufraghi, seppur all’inizio sembrava promettere fuoco e fiamme, nella realtà dei fatti ha regalato ben poche dinamiche. A salvarsi, infatti, sono stati solo lo speaker Marco Mazzoli – nonostante qualche caduta di stile -, la vulcanica Helena Prestes e l’ex Suor Cristina, rimasta sulla cresta dell’onda solo grazie alle voci di una sua ipotetica storia d’amore in Spagna.

A contendersi la finale di questa sera sono stati l’ex modella Pamela Camassa, l’influencer Luca Vetrone, la cantante Alessandra Drusian (volto dei Jalisse), il conduttore Andrea Lo Cicero e i già citati Cristina Scuccia e Marco Mazzoli. Solo uno di loro, però, si è potuto aggiudicare il titolo di vincitore di questa 17esima edizione dell’Isola dei Famosi 2023.

Dopo mesi di sfide, battibecchi e scontri con gli altri naufraghi, al sesto posto si è classificata Cristina Scuccia. A seguire, il pubblico ha eliminato prima Alessandra Drusian e poi Pamela Camassa che si sono posizionate rispettivamente al 5° e al 4° posto. la medaglia di bronzo, invece, è andata al conduttore Andrea Lo Cicero.

Sul podio sono arrivati Luca Vetrone (secondo classificato) e Marco Mazzoli, il vincitore a sorpresa dell’Isola dei Famosi 2023.

Ma come hanno reagito i social a questa vittoria? Scopriamolo insieme!

Isola dei Famosi 2023: le reazioni social al vincitore

