Jannik Schümann, amore a gonfie vele con il fidanzato Felix Kruck

L’attore Jannik Schümann, noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie tv “Sissi”, è divenuto negli anni uno dei volti più apprezzati della Germania. Egli, infatti, ha recitato in diverse pellicole importanti, come: Il commissario Köster, Bella Block, Chiamatemi Helen, Squadra Speciale Cobra 11, Tribes of Europa, La scelta di Barbara, LenaLove, La conseguenza, Vicini all’orizzonte e Monster Hunter.

Della sua vita privata sappiamo ben poco anche se il 26 dicembre 2020 è salito alle luci della ribalta per via di una semplice foto, nella quale abbracciava e baciava al fidanzato Felix Kruck, pubblicata sul suo profilo Instagram e con la quale ha fatto pubblicamente coming out: “Non riesco ad esprimere a parole i miei sentimenti. Sono sopraffatto da tutti questi messaggi, i commenti e l’amore che ci avete dato!“, ha scritto qualche tempo dopo Schumann in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. “Grazie! Il 2021 sarà un buon anno. Lo sento“.

Da quel momento, Jannik non ha mai smesso di pubblicare scatti insieme al suo fidanzato con il quale – almeno secondo quanto pubblicato sui social – ci sarebbe un ottimo feeling. I due, infatti, amano trascorrere del tempo insieme tra gite fuori porta, momenti di relax al mare, baci e abbracci appassionati di fronte all’obiettivo. Scatti super apprezzati sui social dove entrambi possono vantare un alto numero di interazioni, tra like e commenti.

Tra tutti gli scatti postati sui loro profili social, ai più attenti salta all’occhio una foto nella quale appaiono a bordo di un motorino mentre sfrecciano tra le vie di Roma, in Italia.

Insomma, un amore che sembrerebbe andare a gonfie vele e che non avrebbe scalfito in alcun modo la carriera di Jannik, sempre più richiesto al cinema come in tv per interpretare ruoli di prestigio.

