Kim Cattrall e Zane Phillips nel cast della serie LGBTQIA+ Glamorous

Avete amato Fire Island – commedia spudoratamente gay su Disney+ – e siete fan di Samantha Jones? Buone notizie: Kim Cattrall – fresca anche del suo cameo nella prima stagione del reboot di Queer As Folk – e Zane Philips sono ufficialmente nel cast di una nuova serie più queer che mai. Cattrall e Philps reciteranno in Glamorous, serie scritta e prodotta da Jordon Nardino, in arrivo su Netflix prossimamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zane Phillips (@zanethan)

La serie è definita un “coming of age” con protagonista Marco (interpretato da Miss Benny) adolescente gender non-conforming che si ritrova a lavorare in un’importantissima catena di cosmetici, capitanata da Madolyn Addison, leggenda pioniera del make-up, interpretata proprio da Cattrall. L’esperienza sarà per Marco la prima occasione per comprendere cosa desidera nella vita, chi vuole essere, e cosa significa davvero essere queer. Philips (che in Fire Island interpreta il seducente Dex) qui ritornerà nel ruolo di Chad, figlio di Madolyn, che cerca costantemente di non deludere le aspettative della madre. A seguire il trio ci saranno Jade Payton, Michael Hsu Rosen, Ayesha Harris, e Graham Parkhurst.

Philips aveva già recitato ad inizio anno nella serie fantasy Legacies, spin-off di Vampire Diaries, cancellata dopo una stagione, nel ruolo di Ben: il suo personaggio si innamorava del protagonista Jed (interpretato da Ben Levin) facendo così la storia del di Vampire Diaries come prima relazione omosessuale del franchise: “Ci sono persone lì fuori che si chiedono: chi sono le persone come me? Cosa mi aspetterà quando avrò 18 anni? C’è speranza?” dichiara Philips a GAY Times “Ci sono così tante persone che sono venute a dire quanto questa storyline sia stata importante per loro, e io prendo tutto questo molto a cuore. Ogni storia queer è importante, ma aiuta a dare un significato a quello che faccio. Tutto queso non va a vuoto, ma ha un significato importante.”

