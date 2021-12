La città dei Vivi di Nicola Lagioia, il delitto Varani diventa serie tv Sky

2 minuti di lettura

Pubblicato da Einaudi nel 2020, La città dei Vivi di Nicola Lagioia ha ricostruito il delitto Varani che ha sconvolto la Capitale 5 anni or sono. Nel marzo del 2016, in un anonimo appartamento della periferia romana, due ragazzi di buona famiglia di nome Manuel Foffo e Marco Prato, poi suicida in carcere, seviziarono per ore un ragazzo piú giovane, Luca Varani, portandolo a una morte lenta e terribile. Un gesto inspiegabile, inimmaginabile anche per loro pochi giorni prima.

Quel libro-inchiesta è negli ultimi mesi diventato podcast e ora, grazie a Sky, sbarcherà sul piccolo schermo sotto forma seriale. “Sky ha comprato i diritti tv del libro. Ci stanno lavorando e valutando una mia collaborazione”, ha confermato Lagioia a Leggo. Quell’efferato omicidio calamitò l’attenzione dell’opinione pubblica nazionale. Fu la natura del delitto a sollevare le domande piú inquietanti. È un caso di violenza gratuita? Gli assassini sono dei cocainomani? Dei disperati? Erano davvero consapevoli di ciò che stavano facendo? Nel 2018 la Corte d’Assise d’Appello di Roma ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione nei confronti di Manuel Foffo, ribadendo quanto già sentenziato dal processo di primo grado, svolto con rito abbreviato: omicidio volontario con l’aggravante della crudeltà.

Nicola Lagioia ha seguito passo passo questa storia sin dall’inizio, intervistando i protagonisti della vicenda, raccogliendo documenti e testimonianze, incontrando i genitori di Luca Varani, intrattenendo un carteggio con uno dei due colpevoli. L’autore ha preso di petto il mondo della notte di Roma, “città invivibile eppure traboccante di vita, presa d’assalto da topi e animali selvatici, stravolta dalla corruzione, dalle droghe, ma al tempo stesso capace di far sentire libero chi ci vive come nessun altro posto al mondo. Una città che in quel momento non ha un sindaco, ma ben due papi“. “Un viaggio per le strade buie della città eterna, un’indagine sulla natura umana, sulla responsabilità e la colpa, sull’istinto di sopraffazione e il libero arbitrio. Su chi siamo, o chi potevamo diventare“.

Tutto tace su tempistiche produttive e casting, ma il caso di cronaca piú efferato degli ultimi anni che travolse la comunità gay romana, e già diventato docufilm, tornerà a fare rumore.

Nicola Lagioia ha vinto il il Premio Strega con il libro La ferocia, uscito nel 2015, mentre La Città dei Vivi ha vinto il Premio Internazionale Bottari Lattes Grinzane 2021.

