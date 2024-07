Lady Gaga, parla la direttrice casting di Joker 2: “È così brava, stupirà tutti”

2 min. di lettura

Tra i film più attesi del 2024 troviamo senza ombra di dubbio Joker: Folie á Deux, sequel di quel Joker che nel 2019 sorprese il mondo, vincendo un inimmaginabile Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia e due Oscar, con oltre un miliardo di dollari incassati in tutto il mondo. Todd Phillips, dopo aver a lungo tentennato, ha ceduto all’ipotesi di un nuovo capitolo, ritrovando Joaquin Phoenix e accogliendo sul set Lady Gaga, dal regista e sceneggiatore fortemente voluta.

Francine Maisler, direttrice casting di “Joker: Folie á Deux”, ha lodato proprio la performance della popstar nel corso del Karlovy Vary International Film Festival. Maisler ha candidamente rivelato che l’idea di prendere Lady Gaga per interpretare Harley Quinn non sia stata una sua idea. Ma di Todd Phillips in persona. Ed è stata una scelta vincente.

“È così brava, ragazzi. Vi lascerà a bocca aperta!”, ha confessato Maisler. “Non ho suggerito io Lady Gaga. Non è stata una mia idea. È stato Todd Phillips. Ma vi dirò che è davvero sorprendente e davvero brava. L’ho vista e sono rimasta davvero sorpresa. Voglio dire, sapevamo tutti cosa avrebbe potuto fare in “A Star Is Born”, all’epoca pensai: “Oh, beh, è ​​​​un po’ nella sua confort zone”. Qualcosa che poteva fare ed essere semplicemente reale. Ma questa interpretazione… Cavolo, è brava”. “Joaquin ti lascia a bocca aperta, ma il fatto che lei sia riuscita a tenere il suo passo, ed essere reale, dimostra che è brava”.

In precedenza Gaga, via Access Hollywood, ha definito la sua interpretazione di Harley come “mia e molto autentica“.

Negli ultimi anni era stata Margot Robbie ad interpretare Harley Quinn, all’interno dell’Universo Suicide Squad, ma l’attrice ha dichiaratamente fatto il tifo per la nuova Quinn di Gaga, come precisato a Variety. “Ho sempre desiderato che Harley fosse un personaggio da passare ad altre attrici, affinché la interpretassero, così come ci sono così tanti personaggi maschili iconici”. “Quello è sempre stato il mio sogno. Harley è così divertente e può andare in tante direzioni diverse. La metti nelle mani di qualcun altro e ti chiedi, ‘Cosa ne faranno?’ Le opzioni sono infinite”.

Lawrence Sher, direttore della fotografia nominato all’Oscar per Joker che è ora tornato per girare anche il sequel, ha rivelato al podcast “The Trenches Talk” di “non aver mai nemmeno incontrato” Gaga sul set, perché miss. Germanotta non usciva mai dal personaggio. Solo quando ha iniziato a chiamare Gaga con il nome “Lee” (diminutivo di Harley), la popstar ha iniziato a rispondergli.

Joker: Folie á Deux, che sarà una sorta di juke-box musicale con oltre 20 canzoni (4 delle quali inedite firmate proprio da Gaga), dovrebbe farsi vedere al Lido di Venezia tra fine agosto e inizio settembre, probabilmente Fuori Concorso dopo il Leone d’Oro del 2019, per poi uscire in sala a inizio ottobre.

Lady Gaga punta alla sua seconda nomination agli Oscar come miglior attrice dopo quella all’esordio per A Star is Born, film con cui vinse una statuetta per la miglior canzone, Shallow.

