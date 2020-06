Legge contro l’Omofobia, ecco il DDL: escluso il reato di propaganda, sì al contrasto della violenza e della discriminazione LGBT

Diventando ora ‘vulnerabili’ per legge, le persone LGBT potranno avere un patrocinio gratuito se vittime di omotransfobia. Questo significa che le spese processuali saranno a carico dello Stato, come avviene per i reati legati alla violenza di genere. L’articolo 6 prende in esame la Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia del 17 maggio, in cui organizzare cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

Importantissimi anche l’articolo 7 e l’articolo 8, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere, con misure ad hoc. Verrebbe incrementato di 4 milioni di euro annui il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno delle vittime. L’idea è quella di istituire un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.

I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

Non solo sul penale, in sostanza, questa legge andrebbe ad incidere anche sulla cultura, sulla formazione, sul rispetto, attraverso case rifugio e centri di accoglienza. L’articolo nove guarda invece alle statistiche legate alle discriminazioni e sulla violenza, che avrebbero una cadenza almeno triennale. La copertura finanziaria dell’intero ddl, come riportato dall’articolo 10, sarebbe di appena 6 milioni di euro annui. Nessuno, questo è poco ma sicuro, potrà quindi gridare alla ‘mancanza di fondi’.