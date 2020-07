Legge contro l’Omotransfobia, la risposta delle associazioni LGBT al testo base

“Siamo felici che sia stato depositato il testo unificato in merito alle discriminazioni e all’odio per sesso, genere, orientamento sessuale ed identità di genere e auspichiamo che si costruisca un fronte compatto di maggioranza capace di blindare la discussione e arrivare all’approvazione nel minor tempo possibile senza alcun compromesso. La comunità LGBTI+ aspetta da oltre 25 anni questo traguardo e la politica ha la responsabilità di dare una risposta chiara e netta. Come Possibile sosterremo la battaglia per una legge di cui il nostro Paese ha estrema necessità, come dimostrato dalle cronache quotidiane che, anche in questo mese del Pride, sono state macchiate da violenze di stampo omotransfobico”, hanno invece commentato Beatrice Brignone, segretaria nazionale di Possibile, e Gianmarco Capogna, portavoce di Possibile LGBTI+. “La maggioranza ed il Parlamento non perdano questa occasione storica di approvare una buona legge contro l’omobitransfobia, una legge che dobbiamo dedicare a tutte le persone che in questi anni sono stati vittime di odio e violenze e che hanno continuato una resistenza quotidiana. Dedichiamo questa legge a loro e, proprio per questo, chiediamo che sia evitata ogni forma di compromesso al ribasso”, concludono i due esponenti di Possibile.

12 associazioni LGBT (ALFI – Associazione Lesbica Femminista Italiana, Antinoo Arcigay Napoli, Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, Mixed LGBTI, Omphalos LGBTI, Associazione Quore, Coordinamento Torino Pride GLBT, Pochos Napoli, PRIDE Vesuvio Rainbow, Associazione Famiglie Arcobaleno, ARC Cagliari e MIT – Movimento Identità Trans), si sono invece così ritrovate in un’unica dichiarazione congiunta.

Il disegno di legge presentato nella giornata di ieri, a prima firma dell’On. Alessandro Zan, è l’esito di un lungo percorso di confronto, di mediazione tra associazioni e forze politiche e rappresenta per noi un compromesso accettabile su cui non siamo però disposti a fare nessun ulteriore passo indietro. Valutiamo positivamente lo sforzo fatto per uscire dalla logica della sola repressione penale, che ha mostrato negli anni di essere insufficiente per assicurare il cambiamento culturale di cui il Paese ha bisogno. L’omolesbobitransfobia è un’emergenza reale nel nostro Paese, e può essere efficacemente combattuta grazie a una serie di azioni positive che puntino a formare e informare le cittadine e i cittadini sulle tematiche legate all’orientamento sessuale, al genere e all’identità di genere. Le reazioni negative dei movimenti bigotti e reazionari, anche in presenza di un testo equilibrato e non ideologico come questo, dimostrano come in questo Paese ci sia un enorme problema di omolesbobitransfobia e che un intervento legislativo sia quanto mai necessario. L’urgenza di questo intervento ci spinge a chiedere alle forze politiche presenti in Parlamento di procedere a un esame celere del disegno di legge per arrivare alla sua approvazione in tempi ragionevoli. Noi associazioni, per il nostro ruolo e per la nostra storia, resteremo vigili e attente affinché le nostre vite e le nostre identità non siano oggetto, ancora una volta, di trattative umilianti finalizzate all’ennesimo compromesso al ribasso. Chiunque si presterà a giochi di palazzo sulle nostre teste ne risponderà davanti alla comunità LGBT+ italiana.

Chi prosegue nella sua delirante battaglia ideologica, pregna di disinformazione, è ovviamente la Lega, con Simone Pillon che ha così attaccato il testo base del ddl:

“Testo vergognoso. Peggio del previsto. Confermate le pene da 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni di galera per chi dissenta dal pensiero unico in materia di matrimonio gay, adozioni gay, utero in affitto e indottrinamento gender nelle scuole (art. 1). È prevista la rieducazione mediante lavoro gratuito presso le associazioni LGBT per gli omofobi (art. 3) Sono previsti 4 milioni di Euro per finanziare la propaganda LGBT nelle scuole e nelle amministrazioni pubbliche. (art. 5, 7 e 9). È vergognoso che in tempo di pandemia, con le famiglie e le imprese alla fame, si minacci la libertà di pensiero e si trovino soldi per finanziare i capricci di pochi. Non la faremo passare“.