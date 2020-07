Legge contro l’Omotransfobia, depositato il testo base: le parole di Zan e Cirinnà

Al termine di una giornata infinita caratterizzata dall’ostruzionismo leghista, nella serata di ieri il testo base della legge contro l’omotransfobia è stato finalmente depositato alla Camera. Una bozza su cui la Commissione parlamentare è chiamata a emendare, punto di partenza di un percorso che dovrà andare incontro ad un iter parlamentare. Prima alla Camera, poi al Senato. Come anticipato dall’Espresso il mese scorso, il testo raccoglie le proposte C. 107 (Boldrini e altri), C. 569 (Zan e altri), C. 868 (Scalfarotto e altri), C. 2171 (Perantoni e altri) e C. 2255 (Bartolozzi), con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’insorgere di condotte discriminatorie e violente motivate dal sesso, dal genere, dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, nel rispetto degli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione. Come più volte scritto e ribadito, il “reato di opinione” non c’è, non è contemplato, non esiste.

“Voglio ringraziare le colleghe e i colleghi della maggioranza con cui abbiamo lavorato sodo in questi mesi per arrivare a questo risultato. Dobbiamo fermare l’odio e le violenze“, ha ribadito il relatore Alessandro Zan. “È un testo integrato che affronta sia la parte penale che la parte di azioni positive, vedi i centri di antidiscriminazione e le case rifugio. Insieme all’UNAR, poi, tutta una serie di politiche positive, di prevenzione, di campagne anche culturali contro sentimenti di omotransfobia molto diffusi nel Paese. È una legge importante perché ogni giorno è un bollettino di guerra, dove delle persone, solo perché si tengono per mano vengono picchiate, solo perché sono gay, lesbiche, bisex, transessuali e donne. Il problema delle vittime dei crimini d’odio è molto grave, ecco perché noi, qui come legislatori, dobbiamo farci carico di un problema civile molto forte. L’Italia è uno dei Paesi fondatori dell’Europa che non si è ancora dotato di una legge contro i crimini d’odio. Sarà una battaglia durissima perché i detrattori sono molti, organizzati, bisognerà mettere in campo tutta la nostra forza, sia dentro che fuori dal Parlamento. Non ci può essere l’ennesimo fallimento di questa legge, dobbiamo portarla a casa“.