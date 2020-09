Lilli Gruber: “odio, razzismo e omofobia non meritano nessuna libertà di espressione”

Dalle pagine di 7, settimanale del Corriere della Sera, Lilli Gruber ha ribadito l’importanza e l’urgenza di una legge contro l’omotransfobia.

“Non dobbiamo smettere di chiederla“, ha sottolineato la giornalista de La7. “Per punire chi discrimina e perseguita una persona in base al suo orientamento sessuale ma anche per smantellare questi abusi, questo machismo predatore, questi soprusi che troppo spesso si trasformano in parole e gesti estremi. L’odio, il razzismo, l’omofobia, le discriminazioni, non meritano nessuna libertà di espressione“.

Ad applaudire le parole della Gruber il deputato Pd Alessandro Zan, relatore della legge che porta il suo nome.