Love, Victor, ecco quando andrà in onda la 2a stagione – video

Appena arrivato in Italia grazie a Star, nuovo servizio streaming Disney Plus, Love, Victor ha finalmente annunciato la data di messa in onda della seconda stagione. Serie HULU, nonché spin-off di Love, Simon, Love, Victor 2 diventerà realtà l’11 giugno 2021.

La seconda stagione ripartirà esattamente dal termine della prima, con Victor, interpretato dall’esordiente Michael Cimino, che ha appena fatto coming out in famiglia, poco prima di iniziare un nuovo anno alla Creekwood High School. Essere dichiaratamente gay obbligherà Victor ad affrontare nuove sfide, con una famiglia chiamata ad elaborare la rivelazione del giovane, un’ex fidanzata dal cuore spezzato (Rachel Naomi Hilson) e le difficoltà di essere un’atleta apertamente omosessuale. Il tutto mentre cresce l’eccitazione per la nuova relazione con Benji (George Sear).

Brian Tanen, showrunner di Love, Victor, ha già rivelato che in questa 2a stagione vedremo più scene ‘hot’ rispetto alla prima, originariamente pensata per Disney, prima di passare alla controllata di casa Hulu, decisamente più adulta. Il giovanissimo Michael Cimino, nella vita dichiaratamente eterosessuale, ha invece confessato che è stato vittima di insulti omofobi sul web, solo e soltanto per aver interpretato un personaggio gay: “Penso che tutto questo mostri dove si trova il mondo al momento, e quanto questa serie sia forse effettivamente necessaria“. Non è ancora ufficiale, ma molto probabilmente Love, Victor 2 arriverà anche su Star di Disney Plus a partire da giugno 2021.