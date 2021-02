Love, Victor, Michael Cimino ha ricevuto insulti omofobi per aver interpretato un personaggio gay

2 minuti di lettura

Il 23 febbraio prossimo arriverà finalmente anche in Italia, su Star di Disney Plus, Love, Victor, serie spin-off di Tuo, Simon scritta dagli sceneggiatori originali del film Isaac Aptaker e Elizabeth Berger. Protagonista della serie, a tinte LGBT come il film del 2018, Victor, nuovo studente della Creekwood High School qui in viaggio alla scoperta di sé stesso, mentre affronta delle difficoltà in famiglia, si adatta a una nuova città ed esplora il proprio orientamento sessuale. Ad indossarne gli abiti l’esordiente Michael Cimino, nella vita dichiaratamente eterosessuale e attaccato proprio per aver interpretato un personaggio gay.

Nel corso di un’intervista con Attitude, il 21enne Cimino ha confessato di essere stato insultato persino da “persone che conosco“.

Ad essere onesti ho ricevuto messaggi omofobi. Penso che tutto questo mostri dove si trova il mondo al momento, e quanto questa serie sia forse effettivamente necessaria. Dar vita ad una conversazione in merito, questa è la cosa più importante.

Alla domanda su come affrontare gli insulti, Michael ha spiegato: “Per quanto riguarda le persone che conosco, direi semplicemente loro, ‘OK, e quindi?’. Oppure proverei ad illuminarle il più possibile. La cosa migliore da fare è cercare di istruirle, o rendersi conto che sono ignoranti e che non puoi davvero dire nulla che li aiuti, sfortunatamente.”

Love, Victor è stata rinnovata per una seconda stagione, a dir poco necessaria visto il finale apertissimo della prima. Il co-showrunner Brian Tanen ha già annunciato che la stagione 2 andrà oltre certi “limiti” che si erano imposti con la stagione uno, visto e considerato che lo show sarà ora realizzato esclusivamente per Hulu. La prima stagione doveva infatti inizialmente finire su Disney +, per poi finire su Hulu solo in post-produzione.