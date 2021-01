Love, Victor arriva finalmente anche in Italia: da febbraio su Star di Disney Plus

Come annunciato a fine 2020, il 23 febbraio Star diventerà il sesto brand a essere incluso all’interno di Disney+, andando ad aggiungersi ai già presenti Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e Disney. Star diventerà la casa dell’intrattenimento generale, raddoppierà la quantità di contenuti da guardare su Disney+ e offrirà migliaia di ore di contenuti televisivi e cinematografici dagli studi creativi Disney, tra cui Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios e 20th Television. Sarà di fatto l’angolo più ‘adulto’ della piattaforma. Dal 23 febbraio, non a caso, sarà finalmente disponibile anche in Italia il delizioso Love, Victor, spin-off seriale di Love, Simon, film del 2018 diretto da Greg Berlanti.

Ambientata nello stesso liceo del film originale, la serie segue Victor (Michael Cimino), un nuovo studente della Creekwood High School, nel suo viaggio alla scoperta di sè stesso, mentre affronta delle difficoltà in famiglia, si adatta a una nuova città ed esplora il proprio orientamento sessuale. Quando tutto sembra troppo, si mette in contatto con Simon perché lo aiuti ad affrontare gli alti e bassi del liceo.

Hulu ha già rinnovato Love, Victor per una seconda stagione. Il co-showrunner Brian Tanen ha annunciato che la stagione 2 andrà oltre certi “limiti” che si erano imposti con la stagione uno, visto e considerato che lo show sarà ora realizzato esclusivamente per Hulu. La prima stagione doveva infatti inizialmente finire su Disney +, per poi finire su Hulu solo in post-produzione. Per la Disney, appena sbarcata in streaming, era evidentemente troppo una serie teen con protagonista un adolescente gay. Grazie a Star, anche Disney Plus ha ora bypassato il ‘problema’. Insieme a Love, Simon, sono in arrivo su Star anche, Black-ish, Atlanta, X-Files, Prison Break, How I Met Your Mother, I Griffin, Lost, 24 e soprattutto Desperate Housewives.

Disponibile dal 23 febbraio, il parental control di Disney+ permetterà ad adulti e bambini di separare i contenuti che possono vedere sulla piattaforma. L’app verrà aggiornata per includere un parental control facile da usare in modo da garantire che Disney+ sia adatto a un pubblico di tutte le età. Sarà possibile stabilire dei limiti di accesso specifici per determinati profili sulla base della classificazione dei titoli e inoltre aggiungere un PIN per bloccare i profili che hanno accesso a contenuti adatti a un pubblico adulto.