Mahmood supporta l’Ucraina: “Sempre dalla parte degli oppressi”, e canta ‘Brividi’ senza Blanco

Durante il concerto all’Expo 2020 di Dubai, anche Mahmood si è schierato contro la tremenda situazione in Europa orientale.

Dopo aver cantato Brividi (da solo, senza Blanco) stringendo a sé la bandiera ucraina, il cantante ha espresso delle parole di solidarietà a supporto del paese: “Sempre dalla parte degli oppressi e mai degli oppressori, ragazzi” ha concluso per poi salutare la platea del Millenium Ampitheatre con un messaggio chiaro e diretto: “No war. Support Ucraine.“.

Prima dell’esibizione, Mahmood aveva visitato il Padiglione Ucraina – completamente sommerso da post-it e messaggi di pace e supporto al paese – dove ha ribadito la stessa frase su un post-it celeste: “Sono convinto che sia importante essere qui oggi soprattutto per il momento storico in cui ci troviamo, visto cosa sta succedendo in Ucraina” ha dichiarato il vincitore di Sanremo 2022: “È importante lasciare messaggi giusti e forti in un periodo come questo. Il messaggio lo lancerò soprattutto stasera col concerto. Un messaggio che è base e regola“. Un concerto che insieme al suo team, ha reso più intimo e acustico del solito, per fare da contrasto alla caoticità dell’Expo Dubai.

Mahmood – che il 14 Maggio si esibirà insieme a Blanco all’Eurovision Song Contest di Torino – ha visitato anche il Padiglione Italia, dove durante la conferenza stampa ha spiegato di voler esprimere, attraverso la sua musica, un’inclusività a 360 gradi. Mahmood dichiara che le immagini di questi giorni fanno male “perché nel 2022 la situazione non è così cambiata rispetto lale guerre del passato“, ribadendo che la cosa più importante in questo momento è non far sentire sole le persone, supportarle e aiutarle in ogni modo possibile.

