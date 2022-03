Mahmood in amore con Noah Oliveira, con il suo ex, o è poliamore?

3 minuti di lettura

Contrariamente a quanto spifferato da Vanity Fair, e riportato da Gay.it circa tre settimane fa, Mahmood non è affatto in patema d’amore con il suo ex Lorenzo Tobia Marcucci. È lo stesso Mahmood a rivelare, nel giorno di San Valentino, una traccia delle sue nuove avventure amorose. O forse Mahmood sta spostando nuovamente l’asticella più in là? Forse il cantautore italiano, dopo aver trascinato Blanco – splendido complice più che entusiasta di guastar la festa agli omofobi – sul palco dell’Ariston e inscenare con lui il primo libero, fluido (diciamolo: gaissimo!) amore che si ricordi a Sanremo, ora ci sta dicendo qualcos’altro. Semplicemente facendosi i fatti (e i c*zzi) suoi! Ma noi non possiamo evitare di raccontare, e ci perdoni Mahmood se ci facciamo i c*zzi suoi.

Ricapitoliamo. Vanity Fair, insieme ad altri giornali, poche settimane fa riporta di un presunto ritorno di fiamma da parte di Mahmood con Lorenzo Tobia Marcucci, ex fidanzato con cui oggi, sempre secondo Vanity, ripreso anche da Gay.it, il vincitore di Sanremo 2022 in coppia con Blanco starebbe intessendo un riavvicinamento affettivo.

Tuttavia è lo stesso Mahmood, il giorno di San Valentino, a disseminare nuove tracce amorose, questa volta con il modello Noah Oliveira. I due, usciti a cena con gli amici del cuore di Mahmood, Camilla Magli e Arashi, la sera della festa degli innamorati pubblicano sui propri rispettivi account Instagram due storie identiche, che ritraggono lo stesso dolcetto (scherzetto?): una succulenta frolla cosparsa di panna e fragole su cui riposa placido e pettegolo un cuore di ciccolato, con la scritta Buon San Valentino. Non solo, Mahmood e Noah Oliveira pubblicano una foto insieme a Camilla e Arashi, un ritratto di due coppiette (è presumibile che Arashi e Camilla siano in realtà soltanto amici) tutti e quattro romanticamente a cena la sera di San Valentino.

Qualche giornale si appresta subito a pubblicare gli screenshot della storia, ma pochi danno credito a quella che sembra una burla. E invece no! Scava che ti scava, Gay.it ha saputo da ambienti vicini ai protagonisti che sì, Mahmood e Noah sono attualmente insieme, si frequentano, sono fidanzati, amoreggiano, si vedono, si amano e insomma sono una coppia, compagni, trottolini amorosi, e vai con le bici di diamanti, e un cielo di perle, forse Noah è uno fra tanti?

E Lorenzo Tobia Marcucci? Sembrerebbe che tra lui e Mahmood l’amore stia evolvendo in qualcosa di più moderno e contemporaneo, una relazione d’affetto destinata a durare, una storia d’amore lunga e proiettata nel tempo, o forse una libertà reciproca in attesa di consumare un addio definitivo, o forse – Mahmood continua a fregarsene di ciò che si aspetta il mondo da lui – siamo davanti al primo poliamore pubblico dichiarato? Secondo alcuni spifferi pettegolissimi, Lorenzo Tobia Marcucci non se ne starebbe con le mani in mano, anzi starebbe corteggiando senza troppi problemi altri ragazzi. Alla faccia della monogamia e della noia borghese, mentre l’Italia piange per coppie in frantumi di calciatori e soubrette, Mahmood e i suoi amori se la stragodono più o meno pubblicamente, più o meno segretamente, disseminando e dissimulando, nuovamente spostando l’asticella un po’ più in là. In attesa di prendere il volo world wide, ché l’Eurovision si avvicina.

