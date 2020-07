Mara Carfagna presenta proposta di legge: per gli italiani la GPA sia reato anche all’estero

Nel pieno del dibattito sulla legge contro l’omotransfobia e la misoginia, dal nulla ecco arrivare una proposta di legge depositata nella giornata di ieri dalla vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, di Forza Italia. Un solo articolo, che va ad estendere la perseguibilità del reato di surrogazione di maternità, già previsto dalla legge 40 del 2004 sulla procreazione assistita, anche a chi va a farla all’estero. Secondo quanto riportato dall’Avvenire, la pena prevista per chi commetterebbe il reato sarebbe una reclusione da tre mesi a due anni e multa da 600mila a un milione di euro. La GPA è una forma di procreazione assistita in cui una donna provvede alla gestazione per conto di una o più persone, che saranno il genitore o i genitori del nascituro.

Risulta complicato immaginare la ‘casualità’ del deposito di una simile proposta di legge nel pieno del dibattito sul DDL Zan. La gestazione per altri in Italia è già vietata per legge, ma in questo modo andrebbe ad essere equiparata al turismo sessuale, tanto illegale in patria quanto all’estero per qualsiasi cittadino italiano.

«La pratica dell’utero in affitto rappresenta una violazione dei diritti fondamentali dei bambini e riduce l’essere umano a merce. Per questo credo che vada perseguita anche quando avviene all’estero, come altri reati di analoga disumanità – ha rimarcato ad Avvenire la vicepresidente della Camera.