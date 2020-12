Mary e Beverly, dopo 40 anni d’amore rifiutate in una comunità di pensionati perché lesbiche

Walsh e Nance stavano solo cercando una nuova casa dove poter invecchiare in serenità. Dopo aver ripetutamente visitato questo villaggio per anziani e aver pagato un deposito di 2.000 dollari, l’amministratore aveva inviato loro una lettera che diceva: “La vostra richiesta di condividere una singola unità non rientra nelle categorie consentite dalla politica di lunga data di Friendship Village Sunset Hills”.

Walsh e Nance avevano visitato un’altra comunità di pensionati, chiedendo loro se fosse un problema il fatto che fossero una coppia di donne sposate. Ovviamente non lo era.

“Il ragazzo mi guardò come se avessi tre teste, mi disse: ‘No, non c’è alcun problema’. Mi guardò in modo così strano che non ho mai più fatto quella domanda”, ha ricordato la Walsh. “Ho pensato, ‘Bene, tutto questo è stato risolto con il Marriage Act, non è fantastico?’. Quindi, quando abbiamo visitato Friendship Village in diverse occasioni, e non ho mai posto la domanda.”