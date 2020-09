Il matrimonio gay, effettivamente equiparato a quello eterosessuale, ad oggi è legale in molti Paesi del mondo. Ma sono altrettanti i Paesi che prevedono la possibilità per le coppie same-sex di fare un’unione civile, per vari aspetti differente dal matrimonio egualitario.

In questo articolo rendiamo meno ambigua la differenza tra matrimonio gay e unione civile. Andremo, inoltre, ad elencare gli Stati che possiedono uno e l’altro istituto giuridico, volto a riconoscere le coppie formate da persone dello stesso sesso.

Differenza tra matrimonio gay e unione civile

A quasi quattro anni dall’approvazione della Legge Cirinnà, che regolamenta le unioni civili e disciplina le convivenze, non solo tra eterosessuali ma anche tra omosessuali, c’è ancora molta confusione intorno a questo nuovo riconoscimento. Anche all’interno della comunità LGBTQ. Spesso si confonde l’unione civile con il matrimonio gay.

Nel matrimonio omosessuale, così come nella cosiddetta “specifica formazione sociale” (sinonimo di unione civile), vengono celebrati i diritti ed i doveri della vita di coppia. In entrambi questi negozi giuridici ci sono, ad esempio, l’obbligo di coabitazione, della comunione o separazione dei beni, l’obbligo di assistenza morale e materiale e in caso di morte di un partner, dell’indennità pensionistica. Inoltre, in caso di malattia grave di un membro della coppia, il partner può scegliere se accettare o meno le cure per la persona malata.