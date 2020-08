Unioni Civili: la guida completa

La legge Cirinnà riconosce, in caso di morte del lavoratore, il diritto del partner al pagamento di tutte le indennità previste dalla legge.

Anche nel caso in cui si sciolga, il partner avrà diritto al 40% del T.F.R. dell’ex, maturato negli anni in cui il vincolo era in essere. L’unica eccezione che svincola il diritto a ricevere il TFR è un successivo matrimonio oppure una nuova unione.

Le Unioni Civili permettono ai partner di usufruire delle discipline del congedo matrimoniale, delle disposizioni in materia di permessi per lutto o per eventi particolari o per assistere il coniuge disabile e quelle in materia di trattamento economico, per massimo due anni, per assistere una persona affetta da disabilità accertata (permessi 104), comprese le agevolazioni in caso in cui si debba assistere il partner malato oncologico.

Unione civile e Cittadinanza

Con l’entrata in vigore della Legge e delle altre disposizioni in materia di unione civile, le norme sulla cittadinanza previste per i coniugi uniti in matrimonio si estendono anche alle coppie nata dalla registrazione.

«Art. 5. – 1. Il coniuge o la parte dell’unione civile, straniero o apolide, del cittadino italiano acquista la cittadinanza quando risiede da almeno due anni dalla data del matrimonio o della stipulazione dell’unione civile, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e, nel caso del matrimonio, se non sussiste separazione legale».