Messina, docente universitario insulta ragazzo bisex: “Fr*cio perso”

2 minuti di lettura

L’ultimo a pagare i danni dell’omofobia in Italia è un ragazzo bisessuale di Messina, insultato pesantemente da un professore universitario. Offese omofobe, scritte come commento a un post del ragazzo sul cat-calling (fischi e frasi di apprezzamento spinti a una ragazza).

Ma dal semplice post di riflessione su questo fenomeno, il docente dell’università di Messina si è scatenato, senza una valida ragione. E sono comparsi insulti come “Fr*cio perso”, oppure “Per questo, la militanza è parlare dei suoi pruriti sessuali” e “Fatelo tornare giù e vedi come lo pestano, tanto a questi piace pure”, o ancora “Gli etero non li avrebbero dovuti mettere al mondo“.

Il professore è stato denunciato.

La vicenda tra studente e docente di Messina

Da quanto si apprende da Messina Today, il ragazzo bisex avrebbe semplicemente scritto un post contro il cat-calling in un gruppo privato, ricevendo di tutta risposta gli insulti omofobi del docente (anche lui all’interno del gruppo), la cui identità è stata mantenuta segreta, per ora.

Ma non contento, il professore ha cercato poi tutti i vecchi post del giovane, continuando a insultare lui e gli amici del ragazzo. Alla fine, il docente è stato eliminato dal gruppo.

La lettera del ragazzo bisex

In una lettera, la vittima spiega come il docente abbia anche invitato alcuni suoi contatti ad andare sul suo profilo, continuando a offenderlo.

Facendo screen dei miei post pubblicandoli sul suo profilo, incitò i suoi amichetti ad andare sul mio profilo sostanzialmente ad insultarmi, dando il meglio di sé. (…) In quel momento ho pensato: e se lo rifacesse? Se lo rifacesse con uno più piccolo, con meno reti, esattamente come me 7 anni fa? Altre vite devastate? Per questo questa volta ho deciso di denunciare, perché oggi sono in una comunità, oggi al mio fianco ci sono Liberazione Queer+ e Arcigay Messina insieme ad altre realtà: non sono solo, mai più.

Le reazioni e le prese di posizione della associazioni

Liberazione Queer+ Messina ha subito preso le difese del ragazzo, ed è stata la prima a segnalare il fatto. Salvo Bertino ha affermato:

E’ già molto grave se fosse accaduto in un contesto non accademico, ma così è veramente assurdo. Con la nostra Consultoria ci siamo attivati per rispondere a segnalazioni come queste, è ora che l’Università faccia la sua parte.

Condanna anche da parte di UniMe, Link e Udu. Michelangelo Billé di Link Messina ha scritto:

Che sia successo ad opera di un professore universitario non ci stupisce, diciamo da tempo che c’è bisogno di una politica strutturale per arginare i fenomeni di omolesbobitransfobia all’interno dell’Ateneo. Adesso il rettore ci incontri, insieme troveremo una soluzione.

E da Udu, Alice Borgia: