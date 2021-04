Sassari, insulti omofobi a un ragazzo: “Ti faccio prendere la pensione di invalidità” – il video social

< 1 minuto di lettura

I volti sono oscurati, ma le parole si sentono, si sentono eccome. Arriva da Sassari un video presto diventato virale sui social, con un uomo che inizia a riprendere un ragazzo con lo smartphone. Dinanzi alla richiesta di quest’ultimo di finirla, per una questione di privacy, l’uomo reagisce ricoprendolo di insulti omofobi.

Segnalato da SassariOggi, il video è un’escalation di odio verbale, del tutto gratuito. “Cattivone, monello, monello“, reagisce l’uomo dinanzi alla richiesta del ragazzo di non riprenderlo, per poi proseguire con tutta una serie di insulti in dialetto. “Otto kg di carne in culo li avresti voluti, dai, ti faccio prendere la pensione di invalidità“, conclude l’uomo. “Speriamo si indaghi sulla faccenda e vengano presi provvedimenti seri contro questa persona“, si legge sulla pagina social che ha diffuso il filmato, mentre Massimo Mele, fondatore del Movimento Omosessuale Sardo, ha sottolineato dalle pagine di SassariOggi come “Omofobia e sessismo sono alla base delle offese più usate dalle scuole medie in su.”

Tutto tristemente vero, tutto tristemente reale. D’altronde viviamo nel Paese in cui a detta di un senatore della Repubblica (citofonare Ostellari) la parola “fr*cio” non è offensiva. Perché andrebbe contestualizzata…