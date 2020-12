Michele Bravi ha (fortunatamente) cambiato idea: “L’importanza del coming out è enorme”

“L’importanza del comint out è enorme“, ha scritto Michele prendendo immediatamente le distanze rispetto al 2017. “E il coraggio di chi ha una qualche risonanza mediatica nel dichiararsi così naturalmente, libero di essere e di amare ha una forza diffusiva enorme per tutti coloro la cui voce non può essere ascoltata o semplicemente non si sente abbastanza protetta per guardare fuori nel mondo. Davvero tanto felice per le parole di Elliot Page. Per quello che rappresentano per questa comunità“.

Meglio tardi che mai, si potrebbe dire, per un coming out ancora oggi punto fermo della nostra comunità, per abbracciare il proprio io, rendersi visibili, abbattere stereotipi e muri secolari, per quello che possiamo definire un percorso di fatto ‘unico’, pensato solo e soltanto per noi, che coinvolge rivendicazione e accettazione, propria e altrui. “L’importanza del coming out è enorme“, come detto oggi da Bravi, ed è fondamentale non sminuirla.