Milano, ecco le panchine arcobaleno per celebrare il Pride e dire basta alle discriminazioni e all’omotransfobia

Erano state annunciate lo scorso febbraio, e ora sono diventate realtà. O almeno la prima. Anche Milano ha infatti abbracciato le prime panchine rainbow, realizzate dal Coordinamento Arcobaleno presso il Municipio 8.

“Questi sono piccoli gesti che come amministratori possiamo fare per sottolineare da che parte stiamo“, ha scritto sui social Giulia Pelucchi, 29enne Vicepresidente ed Assessora ad Educazione, Sport, Edilizia Scolastica, Diritti e Pari Opportunità, Cultura, Comunicazione, Affari Istituzionali del Municipio 8 di Milano

In memoria di tutte le persone che sono state e sono discriminate, per chi non ce l’ha fatta, per chi lotta e per chi non ne ha la forza. Questa panchina (la prima delle 10 che realizzeremo) è per tutti voi e per tutti noi. (Tanti bambini si sono fermati a dirci che sono bellissime e se possiamo farle tutte così: colorate e allegre). Sono fiera di averle proposte e grazie a chi, insieme a me, le ha realizzate.