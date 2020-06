Milano Pride 2020, Beppe Sala lo celebra: “uno dei manifesti della nostra città”

L’abbiamo già scritto, ma è giusto ribadire come il Milano Pride 2020 non andrà in scena come al suo solito, in strada, causa pandemia da coronavirus. Centinaia i Pride cancellati in tutto il mondo, ma l’orgoglio non si ferma nemmeno all’ombra della madonnina, perché la manifestazione ha preso forma on line, sul web, con performance, talk e quant’altro da consultare sul sito ufficiale dell’evento. Una lunga Pride Week, quella che ci condurrà al 27 giugno, giorno inizialmente prescelto per il Pride ‘tradizionale’, ricchissima di appuntamenti.

Nel pieno di questa crisi, tanto sanitaria quanto economica, è poi nato il Rainbow Social Fund, fondo di solidarietà per aiutare le persone più fragili della popolazione milanese a superare questo momento di difficoltà e contribuire, in prima linea, alla ricostruzione sociale ed economica. Il fondo sarà alimentato da una campagna di fundraising e tutto il ricavato – al netto dei costi vivi – sarà interamente devoluto a scopo benefico per supportare progetti di interesse comune. La comunità LGBTQ+ è in prima linea per superare questa emergenza e creare, insieme, una società migliore. Un ALTRO PRIDE, presente e solidale.

Sono due i primi progetti a cui verranno destinate, nei prossimi mesi, le risorse raccolte nel Rainbow Social Fund. I primi fondi raccolti saranno destinati ad aiutare persone LGBTQ+ già inserite nei percorsi del CIG Arcigay Milano che necessitano di aiuto nel trovare casa e nel pagare l’affitto, garantendo loro, in caso di bisogno, di un contesto abitativo dignitoso e protetto. Questa applicazione del fondo vedrà la stretta collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Milano. È stato calcolato che per attivare un modulo di housing assistito per 3 persone, per un anno, siano necessari circa 3.000 €.