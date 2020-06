Milano Pride 2020, installazione in Piazza Duomo: “riempite i cuori con parole che parlano di diritti e di uguaglianza”

Ieri mattina una sorpresa ha ammaliato Piazza Duomo grazie agli organizzatori del Milano Pride, che hanno dato vita e forma ad un’installazione artistica per lanciare la settimana del Pride, le cui riprese esclusive verranno trasmesse durante la diretta Youtube del Milano Pride del 27 giugno. Un evento virtuale che andrà a sostituire la tradizionale parata causa pandemia da Coronavirus, comunque ricco di sorprese, ospiti, interventi istituzionali e associativi.

Una Piazza Duomo simbolicamente riempita di cuori bianchi, metaforiche pagine su cui scrivere ciò che avreste voluto portare alla parata del Pride. Queste pagine sono a disposizione di chiunque voglia far sentire la propria voce.

Con l’hashtag #sogniparticolari parte quindi una Call To Action e Flash mob virtuale: riempite i cuori con le parole che possono cambiare il mondo, le parole che parlano di diritti, di dignità, di giustizia e di uguaglianza. Le parole che sanno scuotere o che sanno far sognare.

Al Pride portiamo le nostre storie, speranze e istanze. Scriviamo insieme il nostro futuro. Potete trovare i cuori presso i locali friendly di Milano, ma sarà ancora più interessante vedere quelli realizzati con creatività.

Installazione è stata ideata da Angelo Cruciani che cura i Flash mob del Pride dal 2014. “Il Comune di Milano – dice l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti – sostiene e affianca il Pride con il patrocinio e la presenza, che quest’anno non può essere che virtuale ma non per questo è meno sentita. Nel momento così particolare che tutti noi stiamo vivendo, la comunità LGBT+ si sta dimostrando particolarmente sensibile alle difficoltà dei milanesi. In particolare, tengo a sottolineare l’apprezzamento per l’iniziativa degli organizzatori del Pride che hanno deciso di concorrere all’incremento delle risorse disponibili per tutti i cittadini lanciando il Rainbow Social Fund, una raccolta fondi che in parte verrà devoluta al Fondo di Mutuo Soccorso del Comune dedicato al sostegno e alla ripartenza di Milano dopo l’emergenza sanitaria“.