Milano Pride 2021, si torna in piazza il 26 giugno – il video annuncio

Il Pride è la celebrazione delle diversità. È la nostra casa e da qui rivendichiamo con orgoglio il nostro posto nel mondo. Siamo tuttǝ invitatǝ!

Così il Milano Pride ha annunciato il ritorno in piazza, a due anni dall’ultima sfilata. Una Pride Week che prenderà forma dal 18 al 27 giugno, con una Pride Square dal 24 al 26 giugno e un Pride che come vuole tradizione andrà in scena l’ultimo sabato di giugno. Il 26. Peccato che quest’anno vada a ‘scontrarsi’ con il Roma Pride, la scorsa settimana annunciato.

Negli anni scorsi Roma ha sempre aperto il Pride Month e Milano l’ha sempre chiuso, ma quest’anno ci sarà una concomitanza che se da una parte limiterà la doppia partecipazione, dall’altra vedrà centinaia di migliaia di persone scendere in strada contemporaneamente, dall’ombra del Duomo all’ombra del Colosseo. E non è detto che altre città d’Italia possano presto annunciati i rispettivi Pride proprio il 26 giugno 2021, tramutando quel sabato in un autentico Pride Day nazionale.

Persi i pride del 2020 causa pandemia, l’Onda Pride del 2021 sta inaspettatamente prendendo forma, grazie ad un piano vaccinale che sta finalmente iniziando a dare i propri frutti. Meno di 40 giorni al ritorno in piazza, tra Roma e Milano, dopo “l’antipasto” a sostegno del DDL Zan dei due sabati passati. Finalmente Pride!