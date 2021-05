Roma Pride 2021 si farà: il 26 giugno tutti in piazza!

< 1 minuto di lettura

L’annuncio a sorpresa. A poco più di 24 ore dalla mobilitazione nazionale di sabato pomeriggio a sostegno del DDL Zan, il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli ha svelato la data del Roma Pride 2021.

A due anni dall’ultima sfilata capitolina, il 26 giugno il Roma Pride tornerà in Piazza.

Con l’entusiasmo nel cuore per la manifestazione di sabato a Piazza del Popolo, non potevamo aspettare oltre per dirvi che torneremo anche noi in piazza, più favolos* che mai, il prossimo sabato 26 giugno. La manifestazione si terrà nel rispetto delle regole vigenti. Si alza il sipario sul Roma Pride!

Poche parole ma buone per un evento nel 2020 saltato causa Coronavirus. Sarà il primo Pride a quasi due anni dall’ultimo. Tutto questo, come detto, a 36 ore dalla mobilitazione nazionale per l’approvazione del DDL Zan che sabato si terrà in piazza del Popolo, a partire dalle ore 16.

Presenterà la manifestazione il duo di Drag Queen Karma B e saranno presenti il Deputato Alessandro Zan, le senatrici Monica Cirinnà e Alessandra Majorino, oltre ai rappresentanti di centinaia di realtà della comunità LGBTQIA+, del mondo femminista e delle associazioni delle persone con disabilità. Interverrà dal palco, inoltre, Vladimir Luxuria.

“Il DDL Zan è ancora fermo in Senato, ostaggio degli attacchi da più parti. Rifiutiamo questi attacchi e le fake news che vengono diffuse sulla legge. Vogliamo l’approvazione immediata del DDL così com’è senza ulteriori modifiche.” si legge in una nota. Assieme a Roma, ci saranno anche 50 altre piazze in giro per l’Italia, da Nord a Sud alle Isole.