Moglie difende il marito drag queen dalla famiglia omofoba. La sua risposta è epica

3 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Il sempre più popolare “Am I the A**hole?” di Reddit forum continua a regalarci perle. Dopo aver visto nella giornata di ieri il padre gay che si è rifiutato di pagare le nozze della figlia omofoba, ecco arrivare un’altra storia di resilienza e discriminazione dagli States.

In occasione della festa di compleanno di sua madre, una donna ha denunciato quanto accaduto in famiglia, con suo marito, drag queen per puro piacere, deriso in casa. La donna, identificata semplicemente come “T”, ha rivelato che lei e suo marito sono pansessuali e hanno un matrimonio amorevole e gratificante da sei anni. Sono passati due anni da quando suo marito, Logan, le ha rivelato il desiderio di essere anche una drag queen. Lei, senza batter ciglio, ha sostenuto il suo sogno, diventato realtà due volte a settimana in un pub LGBTQ+ locale con il nome d’arte Mia.

“Onestamente è una meravigliosa drag queen, sono orgogliosa di essere sposata con mio marito, e Mia spacca”, ha scritto la donna. I problemi sono iniziati quando il fratello di T ha trovato su Instagram un poster del locale in cui Mia si esibisce, l’ha stampato e l’ha portato con sé alla festa di compleanno di sua madre, dove era presente l’intera famiglia, compresi i bambini. Durante i festeggiamenti, il fratello di T ha affrontato Logan faccia a faccia, mostrandogli la foto e chiedendogli: “Sei tu?”.

Piuttosto che mentire, Logan ha coraggiosamente ammesso di essere Mia. La foto è stata poi fatta vedere a tutta la famiglia e qui sono piovuti insulti. Un membro della famiglia ha chiesto a Logan se avrebbe preso parte ad un remake di “Piume di Struzzo”, mentre un altro ha chiesto informazioni sul lungo processo per nascondere i genitali. C’è chi ha definito tutto questo il “lato marcio” di Logan, mentre un altro componente della famiglia ha tuonato: “Pensavo fossi un uomo”.

Il marito non ha detto niente dinanzi alle battute odiose della famiglia di sua moglie, ma T sapeva quanto fosse sconvolto. E ha chiesto alla sua famiglia di fermarsi, senza successo. L’ultima goccia è arrivata quando suo padre si è girato verso di lei e le ha chiesto: “Non ti vergogni di stare con un uomo come quello?”.

E qui la donna è scoppiata. “Dato che tutti vogliono ridere del lato “marcio” di mio marito, perché non parliamo”, ha precisato T prima di iniziare il più epico dei takedown familiari, rivelando alcuni dei piccoli sporchi segreti a lungo nascosti della sua famiglia.

“Ho parlato di mio padre che è stato alcolizzato per 30 anni, della quantità di trucchi che mio fratello ha dato al mio SIL, o di quando mia sorella ha rubato 10.000 dollari ai miei genitori dicendo che era per un’emergenza ma in realtà se n’è andata in viaggio in Europa”.

La stanza a quel punto è precipitata nel silenzio più assoluto, fino a quando la festeggiata, ovvero la madre di T, l’ha invitata ad andarsene. Da quel momento T non è più stata invitata a nessuna cena e/o festa in famiglia.

“La decisione di non invitarmi è stata presa da mio padre e mia madre ha insistito affinché mi scusassi con tutti, ma sono rimasta ferma sulla mia posizione, dicendo che loro avrebbero dovuto scusarsi con mio marito”.

La donna ha confessato di non aver mai visto Logan più libero, felice o sincero, nei 15 anni in cui lo ha conosciuto, e che “non lo scambierebbe per nessun motivo al mondo“. Concludendo: “La mascolinità è qualcosa di socialmente costruito e vedere qualcuno reinterpretare gli standard di genere e le aspettative sociali, essere se stesso … oh, è troppo hot.”

© Riproduzione Riservata