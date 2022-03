Papà gay si rifiuta di pagare il matrimonio della figlia omofoba

2 min. di lettura

Arriva da Reddit una storia particolarmente interessante, e neanche a dirlo presto diventata virale. Un utente di nome LargeSeat3093 ha raccontato la storia di sua figlia, presto sposa e in prima linea nell’impedirgli di portare suo marito e suo figlio alle sue imminenti nozze. La ragazza, però, vorrebbe che il papà pagasse l’intera cerimonia, come da tradizione.

Oggi 39enne, LargeSeat3093 ha avuto sua figlia (che ha 21 anni) con la sua ex moglie, in tenera età, prima di venire a patti con la sua sessualità. Dopo il coming out, lui e la sua ex moglie hanno amichevolmente divorziato, mentre il rapporto con sua figlia è precipitato nel momento in cui la ragazza si è ufficialmente fidanzata.

“Io e la mia ex moglie abbiamo avuto nostra figlia ad appena 18 anni, ci siamo sposati, dopo sei anni di matrimonio mi sono ritrovato e ho fatto coming out con mia moglie, lei ha capito e abbiamo divorziato molto amichevolmente. Mia figlia è sempre stata la figlia di papà ed è sempre andata d’accordo con il mio partner, con cui sto da 14 anni”.

Tutto è cambiato quando la ragazza ha vietato a suo padre di portare alla cerimonia suo marito e il suo fratellastro, nato due anni or sono, per non disturbare i suoceri conservatori. Apriti cielo.

“Dato che i suoi futuri suoceri sono conservatori e religiosi, mio ​​marito non può partecipare al matrimonio; ho detto: ‘OK, è la tua giornata'”. “Ma neanche mio figlio potrà partecipare. Non posso parlare del mio ‘stile di vita’ perché metterebbe a disagio i suoceri”.

Anche se LargeSeat3093 aveva promesso a sua figlia che le avrebbe pagato il matrimonio quando fosse giunto il momento, ha ora deciso di non cacciare un dollaro di tasca sua per un evento segnato dall’omofobia, di fatto condivisa da sua figlia.

“Le ho detto che se i suoi suoceri sono così importanti, dovrebbero pagare loro il matrimonio“, ha continuato. “Si è arrabbiata con me e mi ha chiamato “bambina”, e ha detto che se continuo con questo ‘atteggiamento’ chiederà ai suoi futuri suoceri di accompagnarla all’altare. E io le ho detto: ‘Va bene, se la mia famiglia non è la benvenuta e io sarò escluso, non pagherò il matrimonio’. Si è infuriata e ha detto che ero egoista, che avevo i miei preferiti e che non pensavo affatto a lei. Si lamenta del fatto che non possono permettersi il matrimonio poiché sono entrambi troppo giovani e mi ha ricordato che le avevo fatto una promessa”. “Tutti, inclusa sua madre, mi chiamano egoista“.

Ma non su Reddit, va detto. Oltre 2000 commenti hanno inondato il post, con la stragrande maggioranza di questi al fianco del padre.

