Artisti emergenti LGBTQ

Nonostante la pandemia abbia messo in ginocchio l’intera industria musicale (molti lavoratori del settore live sono ancora in grande difficoltà), la comunità artistica si è reinventata grazie al digitale diffondendo le proprie voci, i propri suoni virtualmente, così da intrattenerci durante questo lungo isolamento sociale. Facendoci riflettere. Facendoci ballare.

La musica ora è più importante che mai: la resilienza imposta trova in essa il suo più grande alleato. E questo è particolarmente vero per la comunità LGBTQ, che durante il mese dei Pride non è potuta scendere in piazza.

Sono diversi gli artisti queer emergenti che mettono al centro delle loro canzoni le tematiche che più ci sono a cuore, cercando attraverso la loro musica di farci uscire dall’ombra.

Andiamo a conoscere meglio 7 musicisti LGBTQ stranieri, così da poterli aggiungere alla nostra prossima playlist.

