100 adolescenti si presentano a scuola con la gonna per protestare contro l’omofobia e la mascolinità tossica

Venerdì 9 ottobre, circa 100 ragazzi del Collège Nouvelles Frontières a Gatineau, in Quebec, si sono presentati a scuola indossando gonne come segno di protesta contro il tanto criticato codice di abbigliamento scolastico che loro definiscono sessista, contro la mascolinità tossica e l’omofobia.

Le ragazze della scuola sono infatti tenute a indossare gonne non più corte di 10 cm sopra il ginocchio, ma non esiste alcuna regola equivalente per i vestiti spesso indossati a scuola dai ragazzi, come ad esempio i pantaloncini. Due giorni prima della protesta, il sedicenne Zachary Paulin ha annunciato a circa 30 compagni che venerdì si sarebbe presentato in gonna. Con sua enorme sorpresa, in 100 hanno fatto altrettanto.

Spiegando la protesta su Instagram, Paulin ha scritto: “Avrete visto che molti ragazzi, me compreso, hanno indossato una gonna. Bene, lasciate che vi spieghi il motivo di questa protesta. Fondamentalmente, il fatto che un ragazzo indossi una gonna è un segno di resilienza, solidarietà e sostegno alla battaglia intersezionale per l’uguaglianza di genere. È palese la discriminazione sociale sull’abbigliamento per donne e uomini. Se una donna decide di indossare un completo o dei pantaloni, vestiti associati alla mascolinità, non è un grosso problema. Ma nel momento in cui un uomo indossa qualcosa di lontanamente femminile, che si tratti di mettere lo smalto per unghie, il trucco o, nel nostro caso, una gonna, le dita sono puntate e viene insultato. La gente dirà che non è un ‘vero uomo’ e lo etichetterà come omosessuale.”

Paulin ha poi sottolineato come le gonne siano spesso usate per discriminare le ragazze, con gli “aggressori” che giustificano le propri azioni “sessualizzando le donne inutilmente e incolpandole delle LORO azioni”.