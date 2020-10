The Queer Black Italian Experience, la piattaforma digitale a sostegno delle minoranze Black Queer collabora con Converse

Creare uno spazio virtuale sicuro per le persone Black Queer in Italia per dare voce alle loro preoccupazioni ed esperienze: questo è l’obbiettivo della piattaforma digitale Queer Black Italian Experience, pensata per amplificare la voce dei giovani creativi e sostenere il loro lavoro, ed ideata da MQBMBQ che in questa occasione collabora con Converse.

Nell’ambito del programma All Stars, lanciato di recente, Converse si impegna nella promozione di un ecosistema globale di mentoring, commissioning & funding incentrato sulla comunità che aiuta i giovani creativi ad acquisire esperienza e opportunità professionali; da queste intenzioni nasce la collaborazione con My Queer Blackness, My Black Queerness” (MQBMBQ), progetto fondato e diretto da Jordan Anderson, che esplora le molteplici sfaccettature esistenti dell’identità black queer, con l’obiettivo di celebrare l’esistenza delle identità LGBTQ+ nere nella società italiana moderna, minoranza ancora vittima di razzismo, oltre che di sessismo.

Dalla collaborazione, prodotta da nss factory sotto la direzione creativa di Jordan Anderson, vede protagoniste 10 persone Black Queer provenienti da tutta Italia, e un ciclo di interviste che parlano delle diverse prospettive e realtà dell’intersezionalità dell’essere Black e Queer in una società fortemente euro-centrica e spesso conservatrice.