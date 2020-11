Outing: violenza o atto politico radicale?

Fuori dalla comunità LGBTQ+ , Outing è ancora usato erroneamente come sinonimo di Coming Out , anche se gradualmente la consapevolezza sul corretto uso dei due termini sta aumentando.

Il significato di outing, è molto semplice: “far uscire fuori”, svelare l’orientamento sessuale di qualcun altro. La radice è quella di coming out of the closet (uscire dall’armadio), ma viene subita passivamente (outed = “buttato fuori”), non voluta.

Outing ha però un significato negativo: è una violenza, non solo della privacy, verso la persona della quale viene divulgato l’orientamento sessuale contro la sua volontà.

L’abbiamo definita “Caccia al gay”, sia che riguardi personaggi famosi che persone comuni: una pratica ancora più violenta e pericolosa specie in paesi dove l’omosessualità non è legale.

Ma l’Outing è sempre e solo negativo? La storia di questa parola, utilizzata per la prima volta da un giornalista negli anni 1990, è molto interessante (continua dopo l’immagine).

Michelangelo Signorile e l’outing come atto politico

Nel 1982, il giornalista di Harper Bazar Taylor Branch, definì questa pratica “outage“, e previde che sarebbe diventata strumento di lotta politica.

Nel 1990 William A. Henry usò “outing” per la prima volta sulla rivista Time in un articolo intitolato “Forcing Gays Out of the Closet”.

Frustrati dalla lentezza con cui vengono approvate leggi a tutela dei diritti civili degli omosessuali e dall’indifferenza del governo rispetto all’epidemia di Aids,” – scrive Henry -“sempre più attivisti rivendicano il diritto morale a costringere le persone a dichiarare la propria omosessualità, sia per forzarli ad aiutare il movimento e sia per neutralizzarli quali oppositori. Gli obiettivi principali sono i personalità pubbliche e i leader religiosi che potrebbero avere una vita privata omosessuale ma che pubblicamente sostengono misure contro i gay”.

Ma a mettere in praticare l’outing a fini mediatici e politici fu l’attivista, giornalista, scrittore e conduttore radiofonico Newyorkese Michelangelo Signorile,

Signorile è una figura storica dell’attivismo radicale: negli anni ’80 e ’90, fu presidente degli ACT UP, gli spettacolari atti di protesta per sensibilizzare sull’HIV e politiche pro-lgbt di cui parla il film 120 battiti al minuto.

Fu anche anima di Queer Nation, embrione del movimento Queer, ma soprattutto fondatore ed editore di OutWeek, rivista attraverso la quale fece diversi outing di personaggi noti.

Queer in America, Out Yourself (per spingere al Coming Out) sono alcuni dei suoi numerosi libri a tema lgbt.

Per Signorile svelare l’orientamento di terzi era semplicemente una questione di parità: così come nei media mainstream il gossip svelava amori e relazioni di coppie eterosessuali, OutWeek svelava i rapporti omosessuali.

I personaggi che subivano outing erano spesso pubblicamente omofobi o contrari a iniziative sociali per gli omosessuali o contro l’HIV.

Per Signorile l’Outing era quindi un atto politico, utile a smascherare l’ipocrisia di determinate figure e dell’opinione pubblica americana, anche se questo provocò discussioni laceranti nella stessa comunità LGBTQ.

Outing famosi

Tra i personaggi “svelati” da Signorile in quegli anni David Geffen, manager dei Guns n Roses, Malcolm Forbes, editore, l’attore John Travolta (mai confermato), Pete Williams, sottosegretario alla difesa, il comico Andrew Dice Clay e molti altri.

Anche Pete Williams, Chad Allen, Chastity Bono, Richard Chamberlain hanno subito outing.

Venendo all’Italia, Aurelio Mancuso, ex segretario di Arcigay, “minacciò” intorno al 2010 di svelare l’identità di alcini politici omosessuali italiani come ritorsione per la mancanza dei diritti civili, senza mai mettere in atto questo proposito.